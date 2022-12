Alex Belli, grande protagonista con Soleil Sorge e Delia Duran del Grande Fratello Vip 6, potrebbe essere protagonista di un nuovo colpo di scena. Davvero Alex Belli ritorna al Gf Vip?

Gf Vip, si valuta una settimana per Ginevra

Dopo Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, nelle prossime settimane, arriveranno con alta probabilità nuovi concorrenti. Il reality show farà compagnia ai telespettatori fino ad aprile e gli autori stanno decidendo i nomi dei nuovi inquilini.

Le indiscrezioni corrono, e tra queste c’è anche quella che Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra eliminata per la questione Bellavia, potrebbe tornare a breve nella casa come “ospite” per una sola settimana. Le sue discussioni con Antonino Spinalbese, infatti, sono state seguite dal pubblico e gli autori vorrebbero di nuovo creare situazioni interessanti con Ginevra. Farla rientrare come concorrente, però, è impossibile perchè è stata espulsa dalla casa proprio dalla produzione.

Alex Belli ritorna al Gf Vip 7?

Secondo un’indiscrezione riportata da Biccy, nella casa potrebbe tornare addirittura Alex Belli, grandissimo protagonista del reality nella scorsa edizione, sul cui nome si starebbe ragionando. Protagonista indiscusso della scorsa edizione, pare che gli autori stiano pensando di riproporlo come concorrente per creare nuove dinamiche nella casa. Sarà davvero così? E una minestra riscaldata, in tal caso, sarà davvero una scelta azzeccata?