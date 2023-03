Alessandro Rorato, chi è il fidanzato di Sandra Milo: “È un amore platonico”

Chi è Alessandro Rorato, fidanzato di Sandra Milo. Scopriamo qualcosa in più sul compagno della diva novantenne, al suo fianco dal 2019. Di recente l’attrice ha però preso le distanza: “Siamo molto amici, è un amore platonico”. I due stanno ancora insieme?

Alessandro Rorato, chi è il fidanzato di Sandra Milo: “Follemente innamorato”

Sandra Milo, negli ultimi anni, è tornata a far parlare di se sui giornali di gossip grazie alla sua storia con Alessandro Rorato, imprenditore veneto 53enne e secondo diverse fonti il suo fidanzato. I due sono apparsi insieme per la prima volta nel 2019, quando Rorato ha accompagnato l’attrice sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Nei mesi successivi Sandra Milo fu spesso fotografata in compagnia dell’imprenditore. Rorato ha un ristorante a Treviso e ha affermato di essere perdutamente innamorato dell’attrice 90enne, di 37 anni più vecchia di lui. Lo ha svelato in un’intervista concessa a Novella 2000: “Mi piace da morire e mi affascina”. L’imprenditore ha poi confermato i suoi sentimenti con altre dichiarazioni: “Sono follemente innamorato di lei e ne sono completamente affascinato. Milo è una donna che si batte per la libertà, ma ha anche un profondo rispetto per la sua famiglia e i suoi figli”. Rorato ha dimostrato più volte il proprio amore a Sandra Milo, che lo ha definito “un cavaliere d’altri tempi”. Nel corso degli anni le ha regalato una sfarzosa lampada a forma di libro e persino un diamante.

L’attrice prende le distanze: “Un grande amico, è un amore platonico”

Nonostante le iniziali conferme, l’attrice ha in seguito preso le distanze da Rorata, rifiutandosi di usare il termine “fidanzato”. L’attrice, ospite di Live non è la D’Urso, ha precisato che il loro rapporto è in verità “un amore platonico, fisico e spirituale”, che non è mai risultato neanche in un bacio. Ciononostante, la Milo ha affermato di sentirsi molto vicina a Rorato: “Sono forme d’amore meravigliose, straordinarie, di complicità”. In un’altra intervista concessa ad RTL 102.5, l’attrice ha ribadito: “Non sono fidanzata. Siamo molto amici. La lontananza, stare tanto tempo senza vederci, alla fine raffredda tutto”. Recentemente gli “avvistamenti” della coppia si sono fatti sempre più rari, quasi nulli. Non è noto, quindi, se il loro rapporto sia ancora vivo o se si sia incrinato nel tempo.