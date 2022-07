La musica italiana domina ancora le chart FIMI/GfK, conquistando la top ten degli Album e dei Singoli più venduti nel primo semestre dell’anno (31 dicembre 2021 – 30 giugno 2022). A conquistare la vetta di album più venduto, come riportato da Ansa, c’è Taxi Driver di Rkomi.

Album più venduti, in vetta spicca Rkomi con Taxi Driver

In cima al podio della chart Album (fisico + digitale + streaming audio premium) c’è infatti Taxi driver di Rkomi (già album più venduto dell’anno 2021), seguito al secondo posto da Blu celeste di Blanco e da Sirio di Lazza al terzo.

La classifica dei singoli

Per quanto invece riguarda i singoli, Brividi di Mahmood & Blanco svetta al primo posto della chart dei Singoli (download + streaming audio premium), in un podio completamente sanremese: in seconda posizione c’è infatti Sangiovanni con Farfalle e al terzo posto si piazza Dove si balla di Dargen D’amico.

È italiano anche il vinile più venduto nel primo semestre del 2022: Virus di Noyz Narcos svetta su una top ten come da tradizione costellata da grandi album classici del passato e più recenti pubblicazioni.