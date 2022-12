Alberto Gilardino oggi: moglie, figli, violino, vittorie, Genoa

Alberto Gilardino oggi è un allenatore di calcio e tecnico del Genoa ad interim, che da calciatore è stato anche campione del mondo con la nazionale italiana.

Alberto Gilardino oggi

Alberto Gilardino, ex calciatore italiano di ruolo attaccante, è attualmente tecnico del Genoa ad interim e da giocatore è stato campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Occupa la nona posizione nella classifica dei migliori realizzatori della Serie A ed attualmente ha 40 anni.

Nato il 5 luglio 1982, da giocatore è diventato famoso anche per la sua esultanza particolare. Ogni volta che segnava una rete, infatti, esultava mimando l’azione del suonare il violino tanto che i tifosi del Parma gli hanno dedicato il coro “Gilardino, suonaci il violino”. Ha giocato con il Parma, ma l’apice della sua carriera l’ha avuta giocando con il Milan. Andato via dal Milan, ha giocato anche in altri club come Fiorentina, Genoa e Palermo.

Era anche abile nei colpi di testa e nell’acrobazia. Tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, Gilardino ha totalizzato globalmente 755 presenze segnando 273 gol, alla media di 0,36 gol a partita.

Vittorie

Alberto Gilardino con il Milan ha giocato dal 2005 al 2008 e ha vinto una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

È stato campione del mondo con la nazionale italiana.

Vita privata

Alberto Gilardino è sposato con Alice Bregoli e ha tre figlie.