Addetto alla sicurezza del concerto LoveMi: chi è e perché è diventato un idolo sui social

Addetto alla sicurezza del concerto LoveMi: ormai sta spopolando sui social il video che riprende le smorfie e le reazioni di Ivano Monzani, impegnato nella sicurezza al concerto di beneficenza organizzato da Fedez e J-Ax qualche giorno fa in Piazza Duomo a Milano.

Addetto alla sicurezza del concerto LoveMi: chi è

Ivano Monzani è l’addetto alla sicurezza di Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez con la collaborazione di J-Ax.

Monzani è diventato un idolo sui social grazie alle sue reazioni e smorfie durante l’esibizione di Paky.

Monzani ha origini milanesi e dai suoi profili social si evince che è un amante della musica rock, hard rock, heavy metal. Sulla sua bacheca sono presenti tanti video di: Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen.

Perché è diventato un idolo sui social

Durante l’esibizione del trapper Paky, quest’ultimo recita un verso della canzone Blauer contenente una parolaccia, scatenando la reazione abbastanza contrariata dell’addetto alla sicurezza che, al termine della canzone, si gira verso Paky e lo applaude in maniera chiaramente ironica. Come se non bastasse, l’uomo viene immortalato anche successivamente mentre, con scarsa voglia, sembra quasi invitare il pubblico a scatenarsi, sebbene in un momento accenni anche a un breve passo di danza.

Il video su TikTok che immortala questi momenti ha raggiunto oltre 500.000 like, più di 5.000 commenti e ha sfiorato le 4 milioni di visualizzazioni.

