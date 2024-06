Valditara a Salute Direzione Nord: “Scuola e investimenti, l’Italia colmi il divario”

Intervenuto alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità“, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in prossimità del G7 e alla luce delle polemiche sollevate negli ultimi mesi, si è espresso in merito al calendaro scolastico e all’inserimento di nuove festività: “Non pensiamo assolutamente di inserirle perché non è nell’interesse dello Stato”.

Il ministro ha proseguito: “Stamattina abbiamo fatto un’iniziativa importante: col contributo di Unicredit, Banco popolare BPM, Leonardo, Autostrade, è nata una Fondazione per la scuola in dialogo coi privati. L’Italia ha necessità di colmare il gap di investimenti, i paesi Ocse hanno una media del 2% di investimento privato nella scuola, l’Italia ha soltanto lo 0,5% e questa Fondazione per la scuola italiana ha lo scopo di mobilitarsi per sostenere le politiche di riforma che il governo sta portando”.

Valditara e l’istruzione, tra autonomia e G7

Con l’introduzione dell’autonomia differenziata diverse cose cambieranno anche per l’ambito dell’istruzione, “c’è un tavolo di esperti che ne discuterà e approfondirà, sono trenta i dep sulla scuola, è un tema questo che ci impegnerà a lungo”.

Relativamente al G7 sulla scuola invece, è stato chiesto al ministro quali saranno i temi centrali, ovvero “la personalizzazione, la riscoperta dei talenti. Devo dire che abbiamo trovato un grande consenso, poi l’istruzione tecnico professionale, su cui c’è grandissima attenzione da parte di tutti gli altri paesi presenti al G7 e poi il tema della valorizzazione personale docente e le nuove tecnologie dell’AI. Sono convinto che il documento finale sarà sicuramente soddisfacente per l’Italia”.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord ha visto la partecipazione complessivamente di oltre 60 ospiti nell’arco della giornata, compresi i ministri Andrea Abodi, Orazio Schillaci, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana e il presidente di Aifa Robert Nisticò.. Tema della 23esima edizione: “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano.