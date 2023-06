“Salute, al passo con l’innovazione tecnologica”, il panel a Futuro Direzione Nord

Telemedicina, fascicolo sanitario elettronico, robotica, riforme del Pnrr. La nuova sanità, reduce dalla tempesta del Covid, ha necessariamente bisogno di un rapporto stretto con l’innovazionione tecnlogica. Un modo per avvicinare sempre più le cure ai pazienti sfruttando i vantaggi del digitale.

E’ largomento del panel Salute, al passo con l’innovazione tecnologica, in programma alle 15.00 in Sala Porta all’interno della nuova edizione di Direzione Nord, il prossimo 26 giugno presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

Simona Loizzo Coordinatrice Intergruppo parlamentare sulla Digitalizzazione in Sanità – Componente Commissione XII Affari sociali, Camera dei Deputati* ; Giulio Gallera Presidente della Comm. Speciale PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia; Alberto Mina Presidente FITT e Direttore relazioni istituzionali e internazionali Arexpo; Carlo Picco Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte; Elena Bottinelli Head of Digital Transition and Transformation del Gruppo San Donato; Antonio Silvani Direttore Neurologia 2 – Neuroncologia, Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta e Presidente Associazione Italiana Neuro-oncologia (AINO); Ezechiele Capitanio Regional Vice President Salesforce.

Milano e l’Italia: la nuova edizione di Direzione Nord

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro. Non senza affrontare emergenze e incognite: abitativa, ambientale, formativa, di innovazione, di salute e di messa a terra del Pnrr. Ecco allora che la direttrice di questa 20esima edizione di Futuro Direzione Nord non può che passare da Milano.

A Futuro Direzione Nord il 26 giugno ci saranno tra gli altri il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.