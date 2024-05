Stellati (Rubrik) a Direzione Nord: “La nostra missione è la sicurezza dei dati delle aziende”. VIDEO

L’AI e l’importanza di proteggere i dati sensibili. Ne ha parlato Alessio Stellati, Regional Director Italy Rubrik, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Rubrik Italia è una realtà leader internazionale nel mondo della cyber security e cyber recovery. In Italia siamo presenti da oltre 8 anni e facciamo parte appunto di una realtà multinazionale che è stata fondata in Silicon Valley 10 anni fa. Questi sono temi estremamente importanti anche perché il quadro dell’Italia in merito ad attacchi cyber non é del tutto roseo, considerando che ci posizioniamo al quarto posto a livello mondiale come numero di attacchi e al primo in Europa. Se si pensa ad ambiti come quello sanitario a protezione dei dati sanitari dei cittadini, la nostra tecnologia ha un ruolo fondamentale nell’andare a prevenire, ma soprattutto a fare in modo di poter recuperare in tempi rapidi dei dati che magari vengono esfiltrati. Ci sono vari studi e ricerche dove si è dimostrato che solo negli ultimi due mesi del 2023 in Italia sono stati esfiltrati 2milioni di file in ambito sanitario.”

Stellati ha poi aggiunto che “gli attaccanti spingono in questo perchè sanno di giocare con un aumento esponenziale dei dati, si parla più di un 65% in ambito sanitario. Dal punto di vista di Rubrik Italia, noi sicuramente abbiamo un team molto coeso, non siamo soli ma ci affidiamo ad una rete capillare di partner. Riguardo i progetti, abbiamo già una serie di progetti importanti come appunto Regione Lombardia dove abbiamo messo in sicurezza dati di oltre 40 realtà in ambito sanitario e ospedaliero nella regione. Collaboriamo inoltre anche con regione Veneto, abbiamo vari ministeri e circa 150 clienti attivi ad oggi in Italia. Vogliamo dare il nostro contributo in quella che è la missione aziendale di mettere in sicurezza i dati a livello mondiale di aziende private e pubbliche”.

Il panel “Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni”

Stellati ha partecipato al panel a tema Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni. Con lui, Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Stefano Rebattoni, Vice Presidente Assolombarda per la Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Giampiero Petrosi, Regional Vice President SE Southern Europe Rubrik, Luca Gaslini, End User Sales Director Hp Italy; Florian Baeulm, Vice Presidente EMEA e Gianfranco Librandi, Owner e CEO TCI Group.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.