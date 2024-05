Rebattoni (Assolombarda) a Direzione Nord: “AI e capitale umano devono andare alla stessa velocità”. VIDEO

Le nuove prospettive aziendali generate dall’intelligenza artificiale sono il tema centrale discusso da Stefano Rebattoni, Vice Presidente di Assolombarda per la Transizione digitale e Innovazione tecnologica, nel suo intervento alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “In questo momento c’è assoluta necessità di generale produttività e qualità in quello che di fatto è la filiera di produzione di beni e servizi. L’intelligenza artificiale, soprattutto quella di carattere generativo, è di fatto uno strumento capace, come mai prima, di riuscire a generare produttività ed efficienza ad una velocità cui non abbiamo mai assistito prima. È importante dare a queste realtà gli strumenti per comprendere appieno come questi modelli fondativi di generative AI funzionino in alcune use case che guardano sia all’interno, rapportandosi con la modalità di operazione delle aziende stesse, ma anche l’esterno, a livello di servizio e rapporto clienti. Ciò permette di sperimentare direttamente sul campo cosa vuol dire oggi investire su queste tecnologie, e questo comporta un riallineamento delle competenze del capitale umano: di fatto si tratta di fatto due gambe che devono andare alla stessa velocità.”

"Ovviamente – prosegue Rebattoni-, non dobbiamo dimenticarci dei temi importanti legati alla trasparenza dei modelli, all'etica e anche alla loro sicurezza. Si è parlato oggi di sicurezza by design, in un momento in cui l'intelligenza artificiale deve essere sviluppata attraverso criteri di assoluta sicurezza. Questa è la grande sfida che abbiamo anche come Assolombarda: come associazione, cerchiamo di portare alle nostre oltre 7mila aziende quegli strumenti che possono far comprendere, ma soprattutto disegnare, quei percorsi che, a seconda del grado di maturità, possono aiutarle a compiere questo passo."

Il panel “Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni“

Rebattoni è intervenuto al panel “Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni”. Vi hanno preso parola anche Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) presso la Camera dei Deputati, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Giampiero Petrosi, Regional Vice President SE Southern Europe di Rubrik, Luca Gaslini, End User Sales Director HP Italy, Gianfranco Librandi, Owner e CEO TCI Group, Alessio Stellati, Regional Director Italy, Florian Baelum, Vice Presidente EMEA, e Mattia Macellari, Vice Presidente Piccola Industria Assolombarda.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.