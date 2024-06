Satta (Commissione X Affari sociali Senato) a Salute Direzione Nord: “Ddl 483? Una piccola rivoluzione per l’oculistica”

“Il ddl 483 è una piccola rivoluzione. E’ attualmente in commissione e presenteremo presto nostri emendamenti. Speriamo in una tempistica breve”. Lo ha affermato Giovanni Satta, Componente Commissione X Affari sociali del Senato della Repubblica, a margine della 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Satta: “Grandi passi avanti per l’oftalmologia italiana”

“Il DDL Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità è un iter particolarmente avanzato, che contiamo di chiudere tutto entro qualche mese. Abbiamo già discusso gli emendamenti in commissione e ce ne saranno anche dei nuovi presentati da me in quanto relatore e oculista“, ha sottolineato Satta.

“Ho fatto questo di mestiere per 31 anni ed è una delle priorità della mia esperienza di parlamentare cercare di dare un contributo a quelle che sono le attuali problematiche dell’oftalmologia italiana. Un settore in cui abbiamo fatto dei grossi passi avanti, grazie ad un ottimo lavoro portato avanti dalla senatrice Cantù e dall’intergruppo da me presieduto. La commissione è sicuramente molto interessata a questo disegno di legge, si prevede e si spera in una tempistica abbastanza ridotta“.

SDN, il panel “Cronicità, sfida sempre aperta”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Cronicità, sfida sempre aperta“, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Satta, protagonisti del panel “Cronicità, sfida sempre aperta” sono stati Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità, Maria Cristina Cantù Vicepresidente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica, Enrico Desideri, Esperto del Ministro in programmazione, organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi Sanitari, Alberto Ambrosio Direttore Unità Organizzativa Rete Territoriale, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia, Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia del Policlinico di Milano, Francesco Bandello Direttore Unità Oculistica, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Giovanni Staurenghi Direttore SC Oculistica, ASST atebenefratelli Sacco, Annarosa Racca Presidente Federfarma Lombardia, Giorgio Corsico Sr Dir Value, Access & Policy, Amgen Italia.