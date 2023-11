Marini (Advanz Pharma Italia) a IDN: “Dalla leadership autoritaria all’employership”

“Trenta anni fa, quando ho iniziato il mio percorso nel settore della life science, c’era una leadership prevalentemente maschile, più autoritaria che autorevole. Con eccezioni e sfumature, ma era un mondo non rassicurante per le giovani donne che vi si affacciavano. Nel tempo ho avuto la fortuna di testimoniare una evoluzione interessante e accogliente della diversità di genere“. Così Barbara Marini, general manager di Advanz Pharma Italia, tra le relatrici della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Marini ha partecipato al panel dedicato a “Leadership gentile. Nuovi modelli di leadership tra inclusione e diversità”, assieme a Donato Tramuto, Co-Chairman Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Barbara Falcomer, Direttrice Generale Valore D, Salvatore Poloni, Senior Advisor già Co-Direttore Banco BPM, Nico Acampora, Fondatore PizzAut.

Marini (Advanz Pharma Italia): “Il Covid ha cambiato le priorità della leadership”

Marini ha proseguito: “Lo sviluppo più interessante c’è stato però durante il Covid: c’è stata una evoluzione manageriale in cui la performance si è scontrata con preoccupazioni professionali, personali e familiari. E questo ha portato a mettere in luce altre caratteristiche che stavano diventando importanti nel mantenimento e nella generazione della performance. Prendersi cura degli altri e leadership gentile sono divenuti elementi fondamentali anche nella retenction dei talenti. In inglese si parla di ‘compassioned leadership‘. Leadership compassionevole che, recuperando l’etimo originale della parole, significa ‘sentire insieme’, empatia ed azione insieme. Quindi, se 30 anni fa la performance era il drive principale, oggi altrettanto importante è la capacità di ascoltare, interagire, mettersi a disposizione, indipendentemente dalle gerarchie. In nord Europa si parla di ‘employership‘: tutti, anche i senior, agiscono non più con autorità ma con un senso di apertura, ascolto, comunicazione. Oggi è difficile ignorare l’importanza di questo nuovo stile di leadership“