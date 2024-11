Ferrero a Italia Direzione Nord: i progetti di Sogemi per una piattaforma logistica integrata

Sogemi mira a diventare un polo logistico strategico per la distribuzione alimentare, concentrandosi in particolare sui prodotti freschi. Lo ha annunciato Cesare Ferrero, presidente di Sogemi, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 25 novembre alla Triennale di Milano. Ferrero ha partecipato al panel dediato a “L’Italia muove il mondo: tra infrastrutture e intermodalità, best pratice italiane alla ribalta internazionale”.

Per il presidente di Sogemi l’obiettivo è superare la frammentazione del sistema infrastrutturale, creando una piattaforma logistica integrata e più efficiente. In questo modo, Sogemi vuole ottimizzare i flussi alimentari e migliorare la distribuzione urbana, rafforzando il suo ruolo nel centro del transito alimentare di Milano e della Lombardia.