Roia (Tribunale Milano) a Direzione Nord: “Contrario alla separazione delle carriere”. VIDEO

Il tema della riforma sulla separazione delle carriere. Ne ha parlato Fabio Roia, Presidente del tribunale di Milano, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Da magistrato sono fermamente contrario a questo tipo di riforma perché è distonica rispetto al nostro assetto costituzionale – ha spiegato -. L’unità della giurisdizione è sempre stata un valore in Italia, credo che poi sia un tema che non ha nessun interesse né interferenza con la necessità di una giustizia più efficace e più efficiente. È un tema squisitamente politico, ovviamente vanno rispettate le scelte politiche, se però si andrà ad una campagna referendaria, come io immagino, credo che da magistrato tenteremo di convincere le persone che è una strada profondamente sbagliata, così come hanno detto del resto le associazioni dei magistrati europei che hanno rappresentato questo problema per il sistema delle garanzie in Italia”.

Roia ha parlato anche dei temi su cui dovrebbe concentrarsi il governo, aggiungendo che “occorrono delle risorse, noi abbiamo delle scoperture di organico in magistratura che sono abbastanza rilevanti. A Milano mancano il 21% dei giudici e quasi il 46% di personale amministrativo. Ciò nonostante, il tribunale di Milano è molto performante, siamo all’interno dei parametri dettati dal piano nazionale di ripresa e resilienza rinegoziati con l’Europa; quindi, la giustizia ha bisogno innanzitutto di riforme che vengano un attimino stabilizzate, quindi non continui riforme, ma ha bisogno di una metabolizzazione delle nuove norme e a questo punto ha bisogno realmente di risorse. Anche perché stiamo andando verso un processo totalmente digitalizzato e telematico, e quindi l’informatica necessita poi di interventi di sistema molto efficienti e anche di manutenzione”.

Il panel “Il futuro della giustizia”

Roia ha partecipato al panel Il futuro della giustizia. Con lui Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Guido Camera, Presidente ITALIASTATODIRITTO; Goffredo Buccini, Giornalista Corriere della Sera e Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi- Penalisti d’Impresa.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.