Rossi (HT) a IDN: “Campagna Rare Che, consapevolezza sulle malattie rare tra i giovani”

“Horizon Therapeutics è un’azienda impegnata nelle malattie rare, per offrire soluzioni terapeutiche ma anche per favorire la conoscenza di tali malattie. Un malato raro subisce ritardo nella diagnosi perchè ciò di cui soffre è poco conosciuto. Questo ha un grave impatto sul suo futuro progetto di gestione di malattia. La campagna Rare Che vuole promuovere la consapevolezza sulle malattie rare e sui risvolti della rarità in ambito sanitario, famigliare e sociale“. Così Silvia Rossi, Medical Director di Horizon Therapeutics, tra le relatrici della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano.

Rossi ha partecipato al panel dedicato a “Malattie rare: come creare awareness tra i più giovani”, assieme a Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano, Emanuele Monti, Presidente IX Commissione – Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO, Mattia Pozzato U.O. Neurologia ad indirizzo neuroimmunologico – ASST Valle Olona, Stefano Geliberter, Neurologia, GOM Niguarda.

Rossi: “Rare Che rivolta ai giovani per un futuro più consapevole”

Silvia Rossi ha proseguito: “Ci siamo rivolti ai giovani perchè sono i protagonisti del futuro. Affinchè ci sia più partecipazione, più consapevolezza e più inclusione. La campagna Rare Che ha avuto un buon successo: più di 100 mila visualizzazioni dei contenuti in 4 settimane. Da un questionario rivolto agli utenti è emerso che una grande maggioranza di giovani conosce poco o nulla sulle malattie rare. Ma quello che è importante è che il 95% vuole saperne di più e l’80% è disposto a mettersi in gioco in prima persona per questa causa“.