Giulio Gallera (Regione Lombardia) a IDN: “Pnrr, il 50% degli interventi previsti già realizzati”

‘’Siamo molto positivi e ottimisti e stiamo facendo un grande lavoro corale. Con la commissione che presiedo abbiamo ascoltato e creato rapporti con tutti i soggetti coinvolti. La caratteristica del PNRR è che è gestito centralmente dal Ministero e che vede coinvolto una pluralità di soggetti come gli Enti locali, le Regioni, le Province, i Comuni, i Ministeri e le grandi società di stato. Tutti stiamo lavorando con grande determinazione per portare a casa il risultato. Così Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, Regione Lombardia, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Gallera ha partecipato al panel dedicato a “Leadership resilienti tra cyber security e protezione dei dati’’, assieme a Guido Scorza, Componente Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Gabriele Faggioli, Presidente Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Marco Armoni, Fondatore Studio Armoni & Associati, Nadia Martini, Partner, Head of Data Protection Italy Rödl & Partner.



Giulio Gallera (Presidente della Commissione Speciale PNRR, Regione Lombardia): ‘’Il 50% degli interventi previsti si sono già realizzati’’

Gallera ha proseguito: ‘’Regione Lombardia è soggetto attuatore e questo è un segnale estremamente importante. Stiamo lavorando anche con i Comuni nel supportarli in termini di risorse umane e per creare le condizioni affinché siano determinati e possano avere personale sia tecnico che amministrativo. Il 2024 sarà un anno decisivo, ma la sfida in Lombardia la vinceremo’’.