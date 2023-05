“Lo sport come difesa della salute”: anche il ministro Abodi a Salute Direzione Nord

Lo sport, abbinato a uno stile di vita sano, è un elemento imprenscindibile per il benessere psico-fisico e la salute. Un binomio che Salute Direzione Nord – lo spin-off della rassegna Direzione Nord, arrivata alla sua 19esima edizione, in programma venerdì 19 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano – racconterà con ospiti di spessore provenienti dalle istituzioni politiche e sportive.

“Lo sport come cultura diffusa di difesa della salute”: gli ospiti del panel

Protagonista del panel, in programma alle 11 nella Sala Manzoni, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. E poi Lara Magoni Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Regione Lombardia, Martina Riva Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Comune di Milano, Marco Riva Presidente CONI Lombardia, Daniel Di Mattia Presidente AMS Milano FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana, Fabio Bergamini Regional Public Affairs Head, Sanofi Italia.

“La grande promessa: fare per attuare i programmi”

Ospiti trasversali ma uniti dalla concezione dello sport che rientra nella “grande promessa”, l’auspicio di una salute per tutti, che sappia coniugare le migliori pratiche nazionali e internazionali. Una salute che non sia per pochi, che sia pubblica ma che giochi in sinergia con i privati, secondo un modello – quello lombardo ma non solo – che si pone un obiettivo solo: migliorare la qualità del servizio, la qualità della cura, la qualità dei farmaci e dei dispositivi medici a disposizione di tutti.