Censi (Comune di Milano) a Direzione Nord: “Mobilità, necessaria una visione di area metropolitana”. VIDEO

Metropoli e mobilità: ne ha parlato Arianna Censi, Assessora alla Mobilità per il Comune di Milano, nel suo intervento durante la 22esima edizione di Direzione Nord tenutasi lunedì 6 maggio. “Formidabilità, essenzialità e determinanza sono i parametri con cui la mobilità deve misurarsi oggi”.

“In relazione a ciò, Milano rappresenta un importante tassello in Europa. È necessario avere una visione di città e area metropolitana che risponda alle esigenze di coloro che vivono fuori dal centro urbanizzato, ma che per mille ragioni, siano esse di lavoro, studio, cultura o divertimento, ne sono attratti.”

Il panel “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”

Censi è intervenuta al panel a tema “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”. Sono intervenuti anche Edoardo Rixi, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Pierpaolo Settembri, Head of Unit for Coordination and Planning, Directorate-General for Mobility and Transport European Commission, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Andrea Gibelli, presidente FNM, Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle e Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.