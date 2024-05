Librandi (TCI Group) a Direzione Nord: “AI, la tecnologia italiana è competitiva”. VIDEO

L’IA e la cyber security. Ne ha parlato Gianfranco Librandi, Owner e CEO TCI Group, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Come intelligenza artificiale la mia azienda, che esiste da 40 anni, ha sempre cercato di fare intelligenza artificiale e di combattere le copie all’intelligenza artificiale dei paesi che vivono di rapina tecnologica come la Cina o altri paesi simili. Nonostante questo, siamo presenti in Cina, dove abbiamo una grande azienda in cui vendiamo tecnologia e dove scopriamo che l’Europa, e in particolare l’Italia, è molto competitiva”.

Librandi ha aggiunto che “la mia azienda ha la fortuna di lavorare con delle aziende tecnologiche come l’St Microelectronics, come l’Infineon e come tante altre aziende che producono microprocessori di altissimo livello prima delle aziende cinesi. La mia esperienza è quindi sicuramente positiva, possiamo competere con l’intelligenza artificiale degli altri e con la nostra intelligenza artificiale”.

Il panel “Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni”

Librandi ha partecipato al panel a tema Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni. Con lui, Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Stefano Rebattoni, Vice Presidente Assolombarda per la Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Giampiero Petrosi, Regional Vice President SE Southern Europe Rubrik, Luca Gaslini, End User Sales Director Hp Italy; Florian Baeulm, Vice Presidente EMEA e Alessio Stellati – Regional Director Italy Rubrik.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.