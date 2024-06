Lattuada (Otsuka Pharmaceutical Italy Srl) a SDN: “Malattie mentali, ricerca e sviluppo per combattere lo stigma”

“Secondo i dati Ocse, in Italia l’investimento per la salute mentale rispetto al totale del fondo sanitario nazionale è del 3,4%. Percentuale molto diversa rispetto a quella di altri Paesi europei, dove si attesta attorno al 10%”. Così Alessandro Lattuada, amministratore delegato, Otsuka Pharmaceutical Italy Srl, tra i relatori che hanno partecipato alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord. “C’è quindi grande entusiasmo per qualsiasi forma di finanziamento che arriva e possa aiutare a combattere lo stigma attorno alle malattie legate alla salute mentale”, ha commentato Lattuada in riferimento al decreto legge e ddl approvato il 3 giugno dal Governo. Quale il ruolo delle aziende farmaceutiche in questo contesto? “Fare ricerca e sviluppo, formazione continua degli addetti ai lavori. E supportare le iniziative e le attività volte a combattere lo stigma legato alle malattie mentali”.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

Lattuada ha preso parte al panel “Salute mentale: consapevolezze e stigma”, tenutosi alle ore 16. Preceduti dall’intervento del ministro Giuseppe Valditara e del direttore generale Ats Milano Walter Bergamaschi, sono intervenuti Andrea Costa, Esperto del Ministro per le strategie attuazione Pnrr-Missione 6 Salute, Gianni Bonelli, Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS, Alberto Siracusano, Ordinario di Psichiatria Università Roma Tor Vergata e Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale Ministero della Salute, Antonio Vita, Ordinario di Psichiatria Università di Brescia; Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia, Ughetta Radice Fossati, Segretario Nazionale Progetto Itaca, Domenico Lucatelli, Access & Value Head, Government Affair Head, Angelini Pharma Italia.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete, si è tenuta il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nisticò.