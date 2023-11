Giana (ATM) a IDN: “Verso un trasporto pubblico più sostenibile e attrattivo”

“In questo momento Milano vive due grosse partite. Una è quella della sostenibilità, l’altra è quella di riavvicinare le persone al mezzo pubblico. La prima, per noi, passa attraverso “Full Green“, progetto di rinnovamento della flotta: 1300 autobus che saranno elettrici entro il 2030. Altro nostro obiettivo è rendere il trasporto pubblico sempre più attrattivo, più efficace, più efficiente come risposta ai bisogni di mobilità dei cittadini. Così Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Giana ha partecipato al panel dedicato ad “Mobilità, risposte difficili per domande smart”, assieme a Galeazzo Bignami, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, Francesco Vassallo, Vice Sindaco Città Metropolitana di Milano. Assieme a loro anche Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle, Daniela Caputo, Presidente III Commissione Mobilità e Infrastrutture Città Metropolitana di Milano, Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA, Antonio Di Donna, Direttore Generale Global Parking Solutions , Cesare Ferrero, Presidente Sogemi.



Giana: “Riavvicinare le persone al mezzo pubblico con flessibilità”

L’Ad di ATM ha proseguito: “Il Covid ha allontanato le persone dal mezzo pubblico. Oggi siamo sotto del 15%. Il tema è riavvicinarle in una logica di flessibilità di risposta a una domanda che è sempre meno tradizionale rispetto al classico pendolare a cui eravamo abituati fino al 2019”.