Lucente a Futuro Direzione Nord: “No a imposizioni sull’elettrico”

“Sulla sostenibilità tanto ha fatto Regione Lombardia, abbiamo investito tanti soldi sul cambio della flotta, con 1000 nuovi autobus in circolazione. Abbiamo investito sul treno a idrogeno, primo in Italia e seconda al mondo. Guardiamo all’idrogeno con attenzione e anche all’ibrido, elettrico e ai biocarburanti che riteniamo importanti”. Lo spiega, Franco Lucente, assessore lombardo ai Trasporti e alla Mobilità, alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord presso Assolombarda a Milano.

Lucente: “Non servono imposizioni sull’elettrico”

“Non servono solo imposizioni rivolte all’elettrico. Abbiamo investito 150 milioni per cambiare la flotta degli autobus, con 1000 autobus nuovi che saranno messi in circolazione e 400 già in funzione – conclude -. Guardiamo al mondo della neutralità cercando di rapportarci al rispetto dell’ambiente usando tecnologie differenti senza guardare soltanto all’elettrico”.

Futuro Direzione Nord

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it