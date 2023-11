“La Lombardia che vorrei”, Racca (Federfarma Lombardia): “Grande percorso sulla farmacia dei servizi”

“La Lombardia che vorrei è la Lombardia che abbiamo sempre voluto e contribuito, come associazione, a costruire”: Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ha sottolineato il ruolo delle farmacie nel costruire, in Lombardia, quella che ritiene essere “la sanità migliore d’Italia”.

Racca: “La Lombardia è avanti sulla prevenzione”

Parlando ai margini del primo evento del roadshow “La Lombardia che vorrei”, promosso da Federfarma Lombardia e organizzato da Inrete, alla Camera di Commercio di Brescia lo scorso 6 novembre Racca ha aggiunto che il mondo delle farmacie ha “saputo lavorare con Regione Lombardia”.

Il centro dell’operato delle farmacie, in quest’ottica, è quello di migliorare un trend che permette di “dare servizi ai cittadini“, ha aggiunto Racca. “La Lombardia è avanti sulla prevenzione”, ha aggiunto, “anche in questa stagione autunnale” in cui ovunque “la gente va in farmacia per vaccinarsi contro l’influenza e il Covid, che è ancora pandemico” nelle sue manifestazioni. L’esperienza accumulata durante il periodo della lotta al Covid-19, che proprio sul territorio lombardo e in particolare in provincia di Brescia ha avuto la sua prima, dura, manifestazione, in quest’ottica può servire come bussola per il futuro.

Farmacie e sanità al servizio dei cittadini: l’obiettivo di Federfarma Lombardia

Da presidente di Federfarma Lombardia, Racca rivendica i risultati ottenuti e guarda al futuro. Come Federfarma Lombardia, sottolinea la presidente, “abbiamo fatto un grande percorso sulla farmacia dei servizi e stiamo implementando le scelte per avere una Lombardia sempre più digitalizzata e capace di guardare avanti” nel settore.

L’obiettivo? Contribuire a costruire una Lombardia “in cui la sanità possa essere sempre più vicina al territorio e ai cittadini anche grazie al presidio delle reti di farmacie” e al ruolo svolto in quest’ottica dalla crescente cooperazione tra pubblico e privato di cui alla prima tappa del roadshow “La Lombardia che vorrei” si è sottolineato il ruolo strategico.