Giulio Sapelli: “Crolla il voto nel cuore politico e in quello economico. Disastro”

Giulio Sapelli commenta con True-News i dati delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. E l’accademico ed ex docente della Statale si concentra su un dato: “l’enorme astensione”, dice, “mostra che c’è in corso un trend preoccupante”. A avviso di Sapelli, è un “rischio enorme constatare che il cuore economico del Paese, la Lombardia, e quello politico, il Lazio”, siano “affetti da un problema tanto grande”.