“Abbiamo già molte soluzioni in campo. Nei territori periferici della nostra Città e Regione abbiamo bisogno di mettere a terra le risorse del PNRR per la riqualificazione urbana. Da lì, accompagnare tutte le esperienze che si occupano di animazione territoriale anche in una forma nuova di partecipazione, mettendole al corrente rispetto ai progetti dell’amministrazione, ma soprattutto sburocratizzando questo processo“. Lo ha affermato Emanuela Droghei, Vicepresidente Commissione IV Bilancio, Regione Lazio alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

“Il governo precedente ha fatto una riforma epocale che è quella del terzo settore. Questa ci ha aiutato a inquadrare le esperienze di partecipazione – prosegue Droghei-, ora noi abbiamo bisogno di renderle nuovamente vive e aderenti ai nuovi bisogni soprattutto post pandemia e includerle in questo processo di riorganizzazione della città dato anche delle risorse del PNRR.”

SDN, il panel “Il valore della sostenibilità sociale per la salute”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Il valore della sostenibilità sociale per la salute”, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di MiMurelano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Droghei è intervenuta al panel intitolato “Il valore della Sostenibilità sociale per la Salute. Sport e Territori: pilastri della Sostenibilità”, con Emanuele Monti Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, Regione Lombardia, Giuseppe Quintavalle Commissario ASL Roma 1, Luca Degani Presidente UNEBA Lombardia, Marco Riva Presidente CONI Lombardia, Adele Patrini Presidente C.A.O.S., Referente FAVO Lombardia, Onofrio Mastandrea General Manager Incyte Italia.