“La digitalizzazione delle nostre cure”. Telemedicina ed e-health a Sdn

La telemedicina e il futuro della sanità sono i temi al centro del panel ‘La digitalizzazione delle nostre cure‘ della 19esima edizione di Salute Direzione Nord in programma il 19 maggio. All’interno della rassegna Direzione Nord, in corso nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. L’evento è promosso da Fondazione Stelline e organizzato da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Digitalizzazione, telemedicina ed e-health a Salute Direzione Nord

Al panel hanno partecipato il Presidente della Commissione IV Sanità della Regione Piemonte Alessandro Stecco; il Presidente della Commissione speciale Pnrr, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali della Regione Lombardia Giulio Gallera; il direttore Sc Cardiologia, A.O. Ordine Mauriziano di Torino Giuseppe Musumeci; il direttore Sc Cardiologia dell’ospedale di Circolo Varese Battistina Castiglioni; il responsabile Centro Sclerosi Multipla e direttore scientifico Fondazione Mondino Roberto Bergamaschi; il BU director Chronic Disease Amgen Italia Sara Rizzato e la ricercatrice della Fondazione The Bridge Chiara Crepaldi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La telemedicina in Piemonte secondo Stecco

“Con i piani che stiamo mettendo in atto, il Piemonte si sta ponendo tra le Regioni più attive sulla telemedicina” ha commentato il presidente della Commissione IV Sanità della Regione Piemonte Alessandro Stecco, sottolineando che la Regione ha approvato da poche settimane uno specifico piano operativo regionale per la telemedicina.

“Stiamo lavorando molto sul fascicolo sanitario elettronico per andare sulla versione 2.0 – ha aggiunto Stecco -. Facciamo un’attività su tutti i livelli. Pensiamo solo alla cardiologia: in Piemonte sono 4-5mila i pazienti monitorati a distanza. E’ tanto ed è un numero che sta crescendo”. Secondo Stecco “per poter seguire questo sviluppo della telemedicina è necessario avere strutture dedicate”.

E la sfida della Lombardia per Gallera

Per Giulio Gallera, presidente della Commissione speciale Pnrr della Regione Lombardia “abbiamo sempre meno professionisti, e i pochi che ci sono scappano. Ci sarebbe bisogno di un forte investimento da un punto di vista economico e formativo”. Ciò che “può cambiare il paradigma – ha spiegato Gallera – è proprio la telemedicina, sia nella gestione dei pazienti cronici sia sulla prevenzione che è fondamentale e strategica”. Su questo “il grande tema è anche quello della sicurezza – ha concluso Gallera – ossia rendere valutabili certi dati garantendo comunque la privacy”.