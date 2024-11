Dellabianca (Compagnia delle Opere) a IDN: “Il capitale umano è essenziale per le aziende”

“Tutto ciò che è investimento sul capitale umano e sulle competenze è un fattore che deve essere valorizzato e riconosciuto come contenuto economico delle aziende“. Così Andrea Dellabianca, Presidente di Compagnia delle Opere, è intervenuto alla 24esima edizione di Italia Direzione Nord, “Italia, cosa dai al mondo?”, a margine del panel “Sviluppo economico: le sfide future“.

Dellabianca a IDN: “Un’economia è sostenibile se investe sull’uomo”

“Oggi le imprese devono affrontare con maggiore intensità i cambiamenti che avvengono quotidianamente e sempre più veloci. Cambiamenti tecnologici, cambiamenti di mercato, di stimoli economici. Per far questo occorre, da una parte, una capacità strategica per intercettarli; e su questo la relazione fra le imprese è un fattore importantissimo. Dall’altro lato, è necessaria la capacità di rispondere a questi cambiamenti, su questo il capitale umano – cioè il valore delle persone che lavorano all’interno delle aziende – è essenziale” prosegue Dellabianca.

“Tutto ciò che è investimento sul capitale umano e sulle competenze è un fattore che deve essere valorizzato e riconosciuto come contenuto economico delle aziende. Anche il legame con la formazione, perché oggi abbiamo bisogno di persone sempre più preparate. Tutto il mondo della scuola e delle università è per noi un fattore strategico. In questo senso, stanno emergendo alcuni sviluppi positivi: siamo passati da un’economia finanziaria a un’economia sostenibile. Il che non significa che c’è solo il tema dell’ambiente, ma vuol dire che al centro dell’economia c’è l’uomo, su cui bisogna investire” ha concluso Dellabianca.

“Sviluppo economico: le sfide future”, il panel di IDN

Con Dellabianca si sono confronti sullo sviluppo economico e le sfide del futuro Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Carlo Piccinato, Segretario Regionale Confartigianato Lombardia e Laura Bajardelli, Steering Board Member Fondazione Cariplo e Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Metropolitano di Milano.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.