Futuro Direzione Nord, Fontana: “Quante balle sull’autonomia”

Dall’autonomia alle elezioni europee, fino alle prossime comunali di Milano. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda a Milano. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

Fontana a Futuro Direzione Nord

“Il ministro Roberto Calderoli ha dimostrato di essere una persona che vuole rispettare le prerogative parlamentari” per quanto riguarda l’autonomia, individuando “una strada più lunga ma rispettosa. C’è qualcuno nel nostro Paese che cerca di creare consenso raccontando delle balle” ha detto Fontana, convinto che in Europa ci sia bisogno di una maggiore autonomia per le singole realtà: “Anche all’interno dell’Ue ci deve essere più spazio per i territori e le Regioni. Le necessità sono diverse e non necessariamente sono le medesime di tutto il Paese”.

Parlando della contrarietà alla riforma dell’autonomia di alcuni amministratori, come il governatore della Campania Vincenzo De Luca, Fontana ha commentato: “De Luca è una persona intelligente, e sa bene che quello che sostiene non è vero. Ha preso questa opportunità per fare una battaglia che va nella direzione di tutelare lo status quo. Anche il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini era il primo favorevole all’autonomia…”. Sui tempi di approvazione della riforma, invece, ha spiegato che “i tempi sono importanti ma non mi strappo i capelli se per caso, invece che alla fine dell’estate, l’approvazione arriverà all’inizio dell’autunno”.

Quante balle sull’autonomia

L’importante per il governatore è che ” è la prima volta che si fa in maniera seria questo percorso, con tutti i passaggi che sono necessari. Io sono convinto che prima si arrivi meglio è – ha continuato -. Aspettiamo fiduciosi la risposta del Parlamento dicendo subito che noi siamo pronti. Dato che il ministro Calderoli ha detto ‘preparatevi alle vostre richieste’, noi siamo pronti con le nostre”.

Per quanto riguarda lo stato di salute del suo partito, la Lega, Fontana ha evidenziato: “Credo che questa sia una fase in cui la Lega sta dimostrando come sempre di essere un grande partito, che sta realizzando uno di quegli argomenti principali per cui siamo nati come l’autonomia e il dare maggiore spazio ai territori e ai cittadini. Un partito che dimostra giorno dopo giorno di essere portatore di valori amministrativi importanti”.

Fontana e il futuro di Milano a Futuro Direzione Nord

Un passaggio finale il governatore lo ha dedicato alle parole del sottosegretario leghista Alessandro Morelli, che nei giorni scorsi ha fatto sapere che il partito sta lavorando per avere un candidato della Lega alle prossime comunali di Milano: “Io credo che sia fondamentale prepararsi con anticipo. Quindi confido nella scelta che farà la Lega” ha concluso il governatore.