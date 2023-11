Calderoli, Cirio, Fontana: a Italia Direzione Nord il confronto sull’autonomia

“In autonomia cresciamo insieme” è uno dei principali panel che andranno in scena alla XXI edizione di Italia Direzione Nord, lunedì 27 novembre presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta, 61 a Milano. In sala Manzoni alle ore 10.30 sul tema ci sarà un approfondito confronto sul tema dell’autonomia regionale tra i presidenti delle Regioni Lombardia e Piemonte, Attilio Fontana ed Alberto Cirio, ed il Ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia Roberto Calderoli.

Italia Direzione Nord: Riflessioni sulla Leadership

Saranno nel complesso 80 i relatori che si alterneranno nel corso della giornata all’evento, intitolato Riflessioni sulla Leadership. Come sempre la rassegna DN conferma la propria vocazione a ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo. Interventi one-to-one e panel tematici a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 vedranno la declinazione della leadership negli ambiti da sempre cari alla manifestazione: mobilità, salute, casa, energia, lavoro, innovazione e sicurezza. Media Partner True-News.it.

A Italia Direzione Nord anche La Russa, Salvini e i ministri Calderoli, Calderone, Abodi, Valditara, Pichetto Fratin

Tra gli altri, partecipano anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO. Per registrarsi alla manifestazione CLICCA QUI.