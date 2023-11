Cacioppo (CMB) a IDN: “Diamo case alle giovani coppie in forma convenzionata”

“CMB opera, lavora e vende case, oltre che a costruirle per le giovani generazioni da tanti anni. Ci concentriamo sulla fascia media di mercato, ma anche sulle giovani coppie perchè hanno diritto di poter comprare e vivere in una propria casa di qualità con i più alti standard edilizi oggi presenti. CMB lo fa in forma convenzionata“. Così Emiliano Cacioppo, Consigliere Delegato CMB, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Cacioppo ha partecipato al panel dedicato a “Edificare diritti”, assieme a Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano, Marilisa D’Amico, Prorettrice Università Statale di Milano, Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi e Co-Director del Real Estate Innovation LAB, Simone Dragone, Presidente MM Spa, Matteo Mognaschi, Presidente Aler Milano, Carlo Cerami, Presidente CdA Redo Sgr.



Cacioppo: “Mutuo alle giovani coppie, intervenire sul fondo di garanzia”

Emiliano Cacioppo ha proseguito: “E’ evidente che a fronte di un aumento dei costi del mercato, dei prezzi, dei tassi di interesse, degli oneri finanziari sui mutui, bisogna intervenire. Occorre porre rimedio ad un problema che potrebbe mettere in difficoltà proprio le fasce meno abbienti. Penso che si debba intervenire sul fondo di garanzia. Permettendo alle giovani coppie di accedere a un mutuo con una garanzia statale, senza che debbano presentarla loro stessi. Questa è una prima grande risposta a cui noi tutti dobbiamo tendere“.