Buresti (A2A) a Italia Direzione Nord: “Acqua, 50 miliardi per raggiungere gli standard europei”

A2A ha recentemente presentato dati molto significativi in un Position Paper dedicato ad “Acqua: azioni e investimenti per l’energia, le persone e i territori“. Tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano, Francesco Buresti, direttore Business Unit Smart Infrastructure A2A, ha illustrato quali sono le principali soluzioni innovative promosse. “Abbiamo cercato di affrontare il tema dell’acqua in maniera molto integrata e abbiamo valutato in circa 50 miliardi il fabbisogno economico per portare l’Italia ai livelli del benchmark europeo delle performance di questa industria – spiega Buresti – Trenta miliardi andrebbero sulla parte della distribuzione per la diminuzione delle perdite ed il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di depurazione. Altri 20 miliardi sono dedicati alla parte idroelettrica, tra potenziamento degli impianti esistenti, costruzione di nuovi impianti e miglioramento della gestione degli stessi”.

Buresti (A2A) al panel di IDN su “Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare”

Buresti, intevenuto nel panel incentrato su “Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare”, conclude: “Sulle tecnologie stiamo ragionando ad ampio spettro, cercando attraverso digitalizzazione e sensorizzazione di ridurre le perdite. E lavoriamo sul forecasting meteorologico per poter gestire al meglio gli impianti energetici”.