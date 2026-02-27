La preghiera prima di dormire del politico garantista

A partire da Rogoredo, vi dico che cosa mi piacerebbe che si ripetessero i politici, prima di andare a letto, tutte le sere. Mi piacerebbe che si dicessero queste cose. Io non sto con un poliziotto. Io sto con i poliziotti. Io non sto con un carabiniere. Io sto con i carabinieri. Io non mi occupo del singolo caso di cronaca, mi occupo della situazione della sicurezza in generale, in questa città, Milano e nelle altre città.

Io non mi occupo di santificare gli uni (le forze dell’ordine) in opposizione agli altri (i centri sociali), o viceversa, mi occupo di capire dove stia la violenza e dove l’intelligenza, dove il diritto e dove la lesione del diritto. Io non mi precipito a commentare, io faccio leggi che possano migliorare la situazione. Io aumento i fondi per le forze dell’ordine eliminando gli sprechi. Io non sfrutto la cronaca giudiziaria e non giudico in base alle carte processuali dell’accusa, anche e soprattutto quando questo si verifica ai danni di un mio avversario politico.

Io impedisco che a decine, siano essi giornalisti o poliziotti infedeli – come nel caso di Striano – abbiano accesso a dossier riservati perché questa è una violazione della privacy inaccettabile. Io non baso il mio giudizio sull’operato di un uomo, sia esso poliziotto, politico, prete o papa, per valutare la bontà di una istituzione che è fatta di molti uomini e donne. Io non combatto una guerra ideologica su ogni cosa, dalle Olimpiadi a Sanremo, mettendo in una casella gli uni e nell’altra gli altri, da una parte gli uomini tutti patriarcali e le donne tutte femministe (non ci può essere un uomo femminista e una donna patriarcale???) perché questo vuol dire andare avanti con una semplificazione che a lungo andare colpirà anche me, e il mio pensiero.

Questo mi piacerebbe che i politici si ripetessero prima di andare a letto. E che poi la mattina lo mettessero in pratica.

