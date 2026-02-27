Home Esclusiva True La preghiera prima di dormire del politico garantista
La preghiera prima di dormire del politico garantista

27 Febbraio 2026
By Fabio Massa
La preghiera prima di dormire del politico garantista

A partire da Rogoredo, vi dico che cosa mi piacerebbe che si ripetessero i politici, prima di andare a letto, tutte le sere. Mi piacerebbe che si dicessero queste cose. Io non sto con un poliziotto. Io sto con i poliziotti. Io non sto con un carabiniere. Io sto con i carabinieri. Io non mi occupo del singolo caso di cronaca, mi occupo della situazione della sicurezza in generale, in questa città, Milano e nelle altre città.

Io non mi occupo di santificare gli uni (le forze dell’ordine) in opposizione agli altri (i centri sociali), o viceversa, mi occupo di capire dove stia la violenza e dove l’intelligenza, dove il diritto e dove la lesione del diritto. Io non mi precipito a commentare, io faccio leggi che possano migliorare la situazione. Io aumento i fondi per le forze dell’ordine eliminando gli sprechi. Io non sfrutto la cronaca giudiziaria e non giudico in base alle carte processuali dell’accusa, anche e soprattutto quando questo si verifica ai danni di un mio avversario politico.

Io impedisco che a decine, siano essi giornalisti o poliziotti infedeli – come nel caso di Striano – abbiano accesso a dossier riservati perché questa è una violazione della privacy inaccettabile. Io non baso il mio giudizio sull’operato di un uomo, sia esso poliziotto, politico, prete o papa, per valutare la bontà di una istituzione che è fatta di molti uomini e donne. Io non combatto una guerra ideologica su ogni cosa, dalle Olimpiadi a Sanremo, mettendo in una casella gli uni e nell’altra gli altri, da una parte gli uomini tutti patriarcali e le donne tutte femministe (non ci può essere un uomo femminista e una donna patriarcale???) perché questo vuol dire andare avanti con una semplificazione che a lungo andare colpirà anche me, e il mio pensiero.

Questo mi piacerebbe che i politici si ripetessero prima di andare a letto. E che poi la mattina lo mettessero in pratica.

