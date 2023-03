Willow, Biden trivella l’Alaska con buona pace di attivisti e climate change

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Il presidente americano Joe Biden lunedì ha annunciato lunedì Willow. Un progetto di trivellazione in Alaska alla ricerca di petrolio e gas che ha scatenato reazioni rabbiose da parte degli attivisti per il clima.

Si chiamerà Willow, “salice” in italiano, e ha suscito lacrime di rabbia tra gli attivisti. E’ una progetto da circa 7 miliardi di dollari di ConocoPhillips per trivellare l’Alaska alla ricerca di petrolio e gas. Lunedì l’amministrazione Biden ha approvato una versione ridotta del progetto. Coinvolgerà il National Petroleum Reserve-Alaska; un’area di 23 milioni di acri sul North Slope. Si tratta dell’area di suolo pubblico incontaminato più grande degli Stati Uniti.

Cosa ha approvato Biden del Willow

Il dipartimento degli Interni della presidenza ha approvato una versione del progetto. Includerebbe tre siti di trivellazione e meno infrastrutture di superficie rispetto a quanto originariamente proposto. ConocoPhillips avrebbe voluto costruire cinque siti di trivellazione, distribuiti su dozzine di miglia di strade, sette ponti e oleodotti.

Il Dipartimento della Casa Bianca ha affermato che la portata ridotta del progetto contribuirebbe a ridurre il suo impatto sugli habitat di specie come orsi polari e svassi dal becco giallo. L’intero progetto era stato inizialmente approvato dall’amministrazione Trump anni fa; ma un giudice federale in Alaska nel 2021 ha annullato tale decisione, affermando che l’analisi ambientale era errata e doveva essere rifatta.

L’impatto ambientale e le proteste

Il ministero dell’Interno ha sottolineato di non aver sostenuto l’intera proposta; e di aver approvato solo una versione ridotta per ridurre il rischio ambientale. L’agenzia ha anche annunciato durante il fine settimana che avrebbe rimosso altre parti dell’Artico dal futuro leasing di trivellazione. Ma i gruppi ambientalisti rimangono scontenti della decisione; sostenendo che il progetto, anche nella sua forma ridotta, sia in conflitto con le promesse dell’amministrazione Biden di combattere il cambiamento climatico e rappresenta una minaccia per la natura incontaminata.

“La decisione di approvare il Willow Project in Alaska provocherà decenni di produzione sporca e pericolosa di petrolio e gas; e soffocherà le enormi opportunità ambientali ed economiche disponibili dalla transizione verso un’economia pulita”, ha affermato Margie Alt, direttrice della campagna di azione per il clima. ConocoPhillips ha affermato che il piano ridotto rappresenta “un percorso praticabile in avanti” per Willow; e che era pronto per iniziare la costruzione immediatamente dopo l’approvazione.

Perché Willow è importante per l’Alaska

Si stima che l’area del progetto detenga circa 600 milioni di barili di petrolio; più della quantità attualmente detenuta nella US Strategic Petroleum Reserve, l’approvvigionamento di emergenza del paese. Il progetto è importante per i funzionari dell’Alaska, che sperano di contribuire compensare il calo della produzione di petrolio in uno stato la cui economia dipende fortemente dall’industria delle trivellazioni. ConocoPhillips ha affermato che il progetto porterà fino a 17 miliardi di dollari di entrate per il governo federalie e statali e le comunità locali dell’Alaska. L’amministrazione Biden ha anche esortato le compagnie petrolifere statunitensi a investire nell’aumento della produzione per aiutare a tenere sotto controllo i prezzi dell’energia al consumo.