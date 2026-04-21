Versilfood avvia l’ampliamento del polo produttivo di Camaiore

Prendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S.p.A/Versilfood a Camaiore: un intervento strategico con cui l’azienda punta a rafforzare la propria capacità industriale e ad accompagnare una nuova fase di crescita.

Tra innovazione e sostenibilità, il nuovo progetto alimentato da energia rinnovabile

Specializzata nella selezione, lavorazione e confezionamento di funghi, frutti e ortaggi, Versilfood che quest’anno festeggia il quarantennale di attività, ha costruito nel tempo il proprio posizionamento su un principio chiaro: la massima attenzione alla qualità della materia prima e alla cura di ogni fase della filiera, con l’obiettivo di preservare integrità, gusto e caratteristiche organolettiche dei prodotti. Con questo ampliamento, fortemente voluto dal Presidente del CdA Tommaso Rocca, l’azienda punta a quadruplicare la propria capacità produttiva.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto che consentirà un controllo ancora più evoluto dei processi lungo tutta la filiera e l’avvio di quattro nuove linee completamente automatizzate. L’intervento è stato concepito per sostenere lo sviluppo dell’azienda attraverso un modello produttivo sempre più efficiente e coerente con gli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Versilfood. L’ampliamento rafforza inoltre due direttrici centrali del percorso di sviluppo di Versilfood: innovazione e sostenibilità. Il nuovo impianto permetterà infatti l’utilizzo di packaging con carta riciclata al 100% e sarà interamente alimentato da energia rinnovabile, integrando così performance produttiva e attenzione all’impatto ambientale.

Rocca (Versilfood): “Aumentiamo la capacità produttiva senza rinunciare alla qualità assoluta”

“Questo ampliamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Versilfood.” Dichiara Tommaso Rocca, azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Versilfood. “Abbiamo scelto di investire in un progetto che interpreta con coerenza la direzione industriale dell’azienda: aumentare la capacità produttiva senza rinunciare a ciò che per noi conta di più, cioè qualità assoluta, eccellenza dei processi e sostenibilità. Il nuovo impianto nasce per rafforzare ulteriormente il controllo della filiera, sostenere la nostra evoluzione e consolidare un modello produttivo capace di coniugare innovazione, affidabilità e rispetto del prodotto. “Questo progetto, che ha inoltre importanti ricadute positive per il territorio -prosegue Tommaso Rocca– ci permetterà di guardare anche a nuovi mercati e portare processi all’avanguardia nelle lavorazioni e nel confezionamento. L’utilizzo di packaging al 100% in carta riciclata non sarà un salto qualitativo solo per Versilfood, ma un’occasione per tutto il settore.”

L’ampliamento dello stabilimento di Camaiore sarà integralmente realizzato da Techbau S.p.A., in qualità di Engineering, Procurement and Construction Contractor. “L’ampliamento del polo produttivo di Versilfood – ha dichiarato Andrea Marchiori, CEO di Techbau S.p.A. – si inserisce in una strategia che integra visione industriale, innovazione e sostenibilità, principi che guidano tutte le iniziative di Techbau. In questo progetto abbiamo scelto di andare oltre il ruolo di EPC contractor, investendo direttamente nell’operazione e accompagnando l’intero percorso di sviluppo fino alla sua cessione a Versilfood. Un approccio che ci consente di garantire pieno allineamento con gli obiettivi industriali, controllo della qualità lungo tutte le fasi e solidità all’operazione, rafforzando al tempo stesso una partnership orientata alla creazione di valore nel lungo periodo.”

“Questa operazione segna un passaggio chiave nel percorso di crescita della società – ha aggiunto Andrea Tortoroglio, Managing Director di Deutsche Bank e responsabile del team italiano Ultra High Net Worth, in qualità di advisor strategico di Tommaso Rocca- Si tratta di un importante investimento che rafforza il gruppo, mettendolo nelle condizioni ideali per valutare con disciplina e ambizione potenziali operazioni straordinarie, in linea con lo sviluppo del business intrapreso negli ultimi anni.”