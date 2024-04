NeN lancia “Dieci”, l’offerta luce che blocca il prezzo  della materia prima per dieci anni

Chi ha fissato il prezzo dell’energia prima degli aumenti del 2022 ha verificato come questa scelta possa risultare molto efficace nel proteggersi dalle oscillazioni del mercato. Ecco perché NeN – l’EnerTech del Gruppo A2A, 100% green e 100% digitale – ha deciso di lanciare Dieci, l’offerta per la fornitura di energia elettrica che assicura un costo della materia prima invariato per dieci anni.

Il meccanismo della rata fissa, proposto da NeN sin dalla sua nascita, non cambia e viene incontro a chi desidera massima stabilità: con la nuova offerta, infatti, si avranno 12 rate mensili dello stesso importo, calcolate tenendo conto del consumo annuo e del prezzo della materia prima bloccato. Dopo dodici mesi, la rata verrà ricalcolata mantenendo invariato il prezzo della materia prima e così succederà per gli anni successivi: gli unici parametri che potrebbero cambiare e modificare la rata saranno i consumi e le eventuali modifiche di carattere normativo e fiscale (oneri di sistema, IVA e accise). In più, come già previsto per la soluzione annuale, chi sceglie Dieci non dovrà anticipare cauzioni o pagare penali in caso di chiusura del contratto prima della scadenza naturale.

Garantire il prezzo fisso per un periodo maggiore di un anno non è una novità per NeN che, tra il 2020 e il 2022, aveva già proposto un’offerta con il prezzo della materia prima bloccato per 3 anni. In questo modo, molte persone hanno potuto beneficiare di tariffe convenienti anche nel periodo in cui il prezzo dell’energia ha raggiunto livelli mai visti in precedenza.

Anche con Dieci si ha la garanzia di sottoscrivere un’offerta con un mix energetico 100% green. Dal suo ingresso sul mercato nel 2020, NeN è infatti impegnata ad acquistare e rivendere esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili. Tutti i dettagli relativi a Dieci sono disponibili all’indirizzo https://nen.it/landing/prezzo-bloccato dieci-anni-storia-seria.html