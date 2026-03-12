Home Economy Venezia, InvestCloud licenzia 37 dipendenti per sostituirli con l’AI
12 Marzo 2026
La società InvestCloud Italy, con sede a Marghera, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per l’intero organico. Il provvedimento colpisce 37 dipendenti, suddivisi tra 29 impiegati, 7 quadri e un dirigente. La decisione non deriva da una crisi economica aziendale; tuttavia, il nuovo assetto organizzativo globale prevede l’impiego massiccio dell’Intelligenza Artificiale. Infatti, la tecnologia sostituirà le funzioni operative finora svolte dal personale umano nella filiale veneziana.

Bilanci in utile e strategie globali

I dati finanziari della fintech mostrano una realtà in forte espansione. Il fatturato 2024 ha raggiunto i 9,9 milioni di euro, segnando un incremento del 63% rispetto all’anno precedente. L’utile netto si è attestato a circa 501.000 euro. Nonostante i profitti, la proprietà statunitense ha scelto di centralizzare i processi tramite algoritmi avanzati. Tale strategia rende superflua la permanenza di strutture locali autonome sul territorio italiano.

Reazioni sindacali e tavoli istituzionali

Le sigle sindacali hanno espresso forte preoccupazione per quello che definiscono un precedente pericoloso di sostituzione uomo-macchina. È stata convocata un’assemblea dei lavoratori per discutere le contromisure. Nel frattempo, è prevista l’apertura di un tavolo di crisi presso la Regione Veneto. L’obiettivo è monitorare l’impatto sociale di questa automazione estrema, che sacrifica l’occupazione in favore dell’efficienza tecnologica.

