La siccità è anche conseguenza dell’enorme spreco di acqua

La siccità che sta mettendo in ginocchio l’Italia da nord a sud non è solo una conseguenza dell’innalzamento delle temperature con medie fuori stagione e della scarsa piovosità. A rendere la situazione ancora più complicata è la gestione quotidiana che in Italia facciamo della risorsa acqua. Per arginare il problema non si tratta di ricorrere a rimedi estremi come quelli suggeriti dal presidente del Wwf Fulco Pratesi. Che ha dichiarato che evita di farsi la doccia da anni; effettua il cambio di mutande ogni due o tre giorni; e non sempre tira lo sciacquone in bagno.

Ovvio, le buone pratiche quotidiane – almeno quelle praticabili che non cozzino con l’igiene personale (la doccia meglio del bagno, non lavare l’auto con l’acqua potabile, evitare di innaffiare orti e giardini lo stretto necessario: tutte misure adottate in questi giorni in molti comuni italiani) – evitano sprechi. Il vero problema, però, rimane un altro. Quello della rete di acquedotti colabrodo che disperdono grandi quantità del prezioso liquido prima che arrivi ai nostri rubinetti.

Persi 41 metri cubi al giorno di acqua per km di rete

Nel Report Acqua 2022 dell’Istat (riferito al triennio 2019-2021) si legge che in Italia nel 2020 sono andati persi 41 metri cubi al giorno per km di rete nei capoluoghi di provincia/città metropolitana, il 36,2% dell’acqua immessa in rete (37,3% nel 2018).