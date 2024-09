“Questo non è lavoro”: il libro di denuncia di Giampiero Falasca

Perché leggere questo articolo? “Questo non è lavoro”, il libro Giampiero Falasca, edito da Il Sole 24 ORE, denuncia lo sfruttamento nel mercato del lavoro italiano.

È disponibile dal 12 settembre, l’ultima opera di Giampiero Falasca, pubblicata da Il Sole 24 ORE: “Questo non è lavoro”. Si tratta di un forte appello contro lo sfruttamento nel mercato del lavoro italiano, un’analisi schietta e rivelatrice di un periodo caratterizzato dalla precarietà, dalle ingiustizie e dalle disuguaglianze che affliggono milioni di lavoratori.

Il nuovo libro di Falasca sullo sfruttamento nel mondo del lavoro

Falasca esplora una delle problematiche sociali più urgenti del nostro tempo, raccontando storie personali e presentando interviste esclusive che mettono in luce la cruda realtà del “lavoro dannato” in Italia. Circa tre milioni di lavoratori invisibili, irregolari e impoveriti sono costretti a vivere senza un salario adeguato, senza diritti e senza tutele.

Questo non è lavoro

“Questo non è lavoro” non è solo una pubblicazione, ma una denuncia delle ingiustizie insite in un sistema che sacrifica la dignità umana per il profitto e la competitività. Dal dramma della Gig Economy alle insidie del lavoro povero, dalle discriminazioni di genere alle difficoltà per i giovani, Falasca presenta un quadro potente e allarmante della nostra società, chiedendo il contributo di esperti, intellettuali, giornalisti, accademici, rappresentanti sindacali e imprenditori per affrontare il fenomeno del lavoro dannato. La realtà che emerge è chiara: tre milioni di persone rappresentano una questione collettiva che consumatori, aziende e politici non possono più ignorare.

Un appello alla responsabilità

Il libro si configura come un invito all’azione e un appello alla responsabilità condivisa di tutti: consumatori, imprenditori e politici. Ogni pagina è un richiamo a risvegliare le coscienze, riconoscendo che dietro a ogni prodotto a basso costo e a ogni servizio veloce si cela il sacrificio di vite umane. Falasca propone anche soluzioni concrete, delineando un futuro in cui il lavoro possa nuovamente essere sinonimo di dignità e rispetto.

Giampiero Falasca l’autore del libro

Con una lunga carriera come avvocato giuslavorista e editorialista di rilievo, Giampiero Falasca presenta un’opera che invita a riflettere profondamente. “Questo non è lavoro” si propone come un manifesto per una nuova etica del lavoro in Italia, capace di stimolare una riflessione sulle contraddizioni e le disuguaglianze della nostra epoca. Un libro con il potenziale per trasformare il nostro modo di concepire e vivere il lavoro.