MM spa approva il bilancio 2022: ricavi pari a 298 milioni di euro

Una performance economica positiva nonostante il complicato contesto globale: questa la fotografia del bilancio d’esercizio 2022 di MM spa approvato oggi, lunedì 29 maggio, dall’assemblea degli azionisti.

Mm spa: ricavi pari a 298 milioni di euro

Nell’esercizio appena concluso MM Spa ha generato un totale dei ricavi pari a 298 milioni di euro (+ 12% rispetto al 2021) e un risultato netto positivo di 5,99 milioni di euro con un EBITDA pari a 53 milioni di euro. Il patrimonio netto si attesta a oltre i 246 milioni di euro. Gli investimenti nell’anno ammontano a 62,4 milioni di euro. Per quanto riguarda il rating di MM, l’Agenzia Moody’s conferma il proprio giudizio Investment Grade pari a Baa3.

Come recita una nota della spa, MM, società interamente partecipata dal Comune di Milano, anche nel 2022 è stata impegnata ad offrire un contributo sostanziale allo sviluppo infrastrutturale della città, e non solo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. In questo senso l’azienda ha confermato l’impegno per la sostenibilità socioeconomica ed ambientale, la tutela dei territori e delle comunità, le azioni di contrasto al climate change nonché la riqualificazione energetica.

Nel panorama delle società a controllo pubblico, MM ha progressivamente incrementato il proprio portafoglio di attività, confermandosi al vertice nei principali settori presidiati:

• Quinto gestore nel settore idrico integrato in Italia per volumi di acqua fatturati.

• Quarta tra le società italiane d’ingegneria a controllo pubblico.

• Quinto operatore di edilizia residenziale pubblica a livello nazionale per numero di alloggi gestiti.

Dragone: “La nostra mission è essere al servizio della città”

“La nostra mission è quella di essere al servizio della città – ha dichiarato Simone Dragone, presidente di MM Spa – e i positivi risultati economico-finanziari che emergono dal bilancio appena approvato confermano la bontà del lavoro svolto. Ma dietro ai numeri ci sono le persone, l’impegno di chi lavora in azienda e che persegue con competenza e cura i nostri obiettivi. Proseguiamo ora lungo la strada tracciata, con un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica”.

Mascolo: “Bilancio chiuso positivamente grazie a rilevanti efficienze operative”

“I risultati conseguiti in questo 2022 – ha aggiunto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa – vanno letti alla luce del difficile contesto globale in cui abbiamo operato. Anche a causa della crisi generata dal conflitto tra Russia e Ucraina l’anno è stato caratterizzato dal forte rincaro dei listini delle materie prime e delle forniture. In particolare, MM ha dovuto compensare l’eccezionale aumento dei costi di energia elettrica e gas (passati dai 23 milioni di euro del 2021 ai 53 milioni di euro del 2022) con rilevanti efficienze operative che hanno consentito di chiudere positivamente anche l’esercizio appena concluso”.

Il successo delle Case dell’Acqua: oltre 10 milioni di litri d’acqua erogati

Nonostante il quadro di contesto, il Servizio idrico integrato, per esempio, ha conseguito un EBITDA significativamente positivo, pari a 47,6 milioni di euro. Nel corso del 2022 MM ha ricevuto un premio di 8,5 milioni di euro assegnato da Arera per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico. È proseguita la positiva performance relativa alla riduzione delle perdite di rete che nel 2022 ha raggiunto il 14% a fronte di una media nazionale pari a circa il 40%. Si segnala il successo delle Case dell’Acqua, 52 distribuite in tutta la città, che nel corso dell’anno hanno erogato oltre 10 milioni di litri d’acqua. La Centrale dell’Acqua, location dedicata inter alia a formazione e cittadinanza, ha registrato una performance rilevante, ospitando oltre 6.300 studenti.

MM spa ha ottenuto il premio Innovazione Smau

MM ha ricevuto inoltre il premio Innovazione Smau nella categoria “Eccellenza italiana, modello di innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni” per il suo ruolo nella digitalizzazione delle proprie reti. L’azienda è infatti impegnata in un vasto programma di rinnovo delle reti acquedottistiche e fognarie grazie all’utilizzo delle tecnologie senza scavo No-Dig che riducono drasticamente le attività e i disagi generati sulla sede stradale e in un ambizioso progetto di digitalizzazione delle infrastrutture attraverso l’utilizzo di sensori e fibra ottica per monitorare la rete, prevenire rotture e favorire la tempestività degli interventi.

L’inaugurazione della prima tratta di M4

Nell’esercizio in oggetto vi è stata l’inaugurazione della prima tratta funzionale di M4, la nuova metropolitana di Milano, per la quale MM opera come Direzione Lavori. Molto intensa è stata l’attività di cura del patrimonio pubblico con circa 8.000 interventi su scuole, impianti sportivi, impianti di sollevamento e vasche di raccolta delle acque reflue dei sottopassi stradali e pedonali.

MM spa e la gestione del patrimonio Erp del Comune di Milano

MM gestisce inoltre 38.844 unità immobiliari (di cui 28.748 appartamenti) del patrimonio Erp di proprietà del Comune di Milano e conferma il proprio impegno sul fronte del contrasto alle occupazioni abusive, riducendole nel 2022 a sole 567 unità (-70% rispetto al dato di inizio gestione, ossia fine 2014). Rilevante, infine, l’attività di dialogo con gli inquilini: nel 2022 sono stati totalizzati 256.718 contatti, di cui 155 mila attraverso il call center dedicato, 23mila con appuntamenti presso le sedi territoriali e circa 78mila attraverso servizi postali.