Domethics, nuovo round di finanziamento da 725mila euro

Domethics, pmi innovativa piemontese specializzata nello sviluppo di prodotti e servizi IoT per il mondo proptech e senior living annuncia di aver chiuso un round di finanziamento da 725mila euro.

CDP Venture Capital conferma la fiducia nell’impatto e nella crescita futura della Società attraverso un follow-on di Habismart il programma dedicato al proptech della Rete Nazionale Acceleratori in cui Domethics è stata selezionata per la 1^ edizione, oltre alla sottoscrizione da parte di Fondo Rilancio Startup e al co-investimento del fondo Piemonte Next, istituito e gestito da CDP Venture Capital Sgr e sottoscritto dalla finanziaria regionale FinPiemonte per massimizzare gli investimenti in innovazione destinati al territorio.

Rocca: “Entusiasti di essere stati selezionati da CDP Venture Capital”

“Siamo entusiasti di essere stati selezionati e supportati da CDP Venture Capital,” afferma Samuele Rocca, CEO di Domethics. “L’investimento ci darà la spinta necessaria al consolidamento dei nostri prodotti, allo sviluppo di nuove tecnologie ma soprattutto ad approcciare nuovi mercati, in particolare quelli indirizzati alla Silver Age.”

Operativa dal 2018, Domethics si è distinta nel panorama internazionale, vincendo nel 2022 e nel 2024 due Innovation Awards al CES di Las Vegas – la più importante manifestazione internazionale sull’elettronica di consumo – grazie ai suoi prodotti: Adriano, un dispositivo che dà nuova vita a smartphone e tablet non più utilizzati trasformandoli in gateway per la smart-home, e Carepet, un tappetino-cuccia smart per monitorare i parametri vitali e la salute degli animali domestici. Quest’ultimo riconoscimento ha confermato Domethics come l’unica startup italiana ad aver vinto due volte l’Innovation Awards, sottolineando il suo impegno verso l’innovazione e la qualità.

Silver Age: come saranno investiti i fondi raccolti

I fondi raccolti verranno investiti per il perfezionamento dei prodotti dedicati alla Silver Age, con l’obiettivo di offrire soluzioni che migliorino la qualità della vita delle persone anziane, aumentando la loro autonomia, combattendo la solitudine, dando tranquillità ai loro familiari attraverso un monitoraggio efficace e costante. Nel settore proptech, l’investimento supporterà lo sviluppo di nuove funzionalità per le soluzioni Domethics, rafforzando ulteriormente la proposta di valore dell’azienda.

Con l’obiettivo di consolidare la sua presenza in Italia e di iniziare l’espansione in Europa, Domethics mira inizialmente alla Spagna, ponendo le basi per una crescita sostenuta e per l’attrazione di ulteriori investitori. “Questo investimento ci dà la spinta per crescere con maggiore velocità e per accelerare l’espansione in Europa,” aggiunge Rocca