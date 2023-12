Perché leggere questo articolo? Per la prima volta il patrimonio dei miliardari ereditieri supera quello dei self-made man. Il soprasso dei figli di papà straricchi è merito anche del calo demografico.

Miliardari si nasce, non si diventa. Il report di Ubs Milionaire ambition – in cui la banca intervista i propri clienti più ricchi – fotografa per la prima volta nella storia il soprasso dei miliardari che hanno ereditato rispetto ai self-made man. L’eredità traina la crescita dei miliardari internazionali, una tendenza che si ripercuote anche in Italia. Alla concentrazione dei patrimoni in sempre meno mani contribuisce anche il calo demografico.

Il report Ubs sui miliardari

La maggior parte dei miliardari ha aumentato la propria ricchezza attraverso l’eredità e non grazie all’imprenditorialità. Lo stesso principio del Reddito di Cittadinanza vale anche per i rampolli degli uomini più ricchi del mondo. Come per l’assegno mensile del Inps, tanto vale aspettare in panciolle il lascito testamentario. Nel mondo nel 2023 ci sono stati 53 miliardari che hanno ereditato oltre 150 miliardi di dollari. Per la prima nella storia hanno superato il patrimonio dei self-made: che si ferma a 140,7 miliardi.

Il numero complessivo dei miliardari è aumentato del 7%, passando da 2.376 a 2.544. Cresce del 9% la ricchezza totale, passando da 11mila miliardi di dollari a 12mila miliardi di dollari. Con l’avanzare del grande trasferimento di ricchezza, ogni generazione ha una propria visione dell’eredità. Il 68% dei miliardari intervistati con ricchezza ereditata ha dichiarato di voler continuare e far crescere ciò che i genitori hanno raggiunto in termini di business. Il 60% degli eredi vuole consentire alle generazioni future di beneficiare del proprio patrimonio e intende continuare a seguire gli obiettivi filantropici predefiniti dai genitori (32%).

Lo stesso fenomeno in Italia

Passando all’Italia, l’analisi mostra che nel 2023 i miliardari italiani sono diventati 12 in più. Il totale dei Paperoni nel nostro Paese ammonta ora a 56. Negli ultimi cinque anni l’Italia ha conosciuto una crescita della popolazione miliardaria del 10%. Un trend in linea con la tendenza globale. Anche da noi si avverte il passaggio generazionale tra le fila dei miliardari: con un incremento del 59,3% contro quello dei miliardari self-made fermo al 52 per cento. Nel 2022, la ricchezza totale nel Paese è diminuita del 31%, raggiungendo i 104 miliardi di dollari. Invece, lo scorso anno è tornata a crescere in maniere importante. L’incremento è stato del 56%, toccando quota 162 miliardi di dollari. Nell’anno preso in considerazione dallo studio UBS, che si ferma ad aprile del 2023, i settori in crescita per i miliardari italiani sono stati il Consumer & Retail, l’industriale e quello dei servizi finanziari.