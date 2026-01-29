Milano Cortina 2026: inaugurata la casetta dell’acqua “olimpica” di MM

È attiva da oggi una speciale casetta dell’acqua installata da MM S.p.a. nei pressi della nuova Arena Santa Giulia. Una casetta “olimpica”, pronta per fornire acqua buona e gratuita, liscia o gassata, anche agli spettatori del nuovo impianto che ospiterà le partite di hockey su ghiaccio nell’ambito dei Giochi di Milano- Cortina 2026.

Il presidente di MM Elio Franzini e Francesco Mascolo, amministratore delegato dell’azienda milanese partecipata dal Comune di Milano che gestisce il Servizio idrico integrato della città, insieme al presidente del Municipio 4 Stefano Bianco, il vicepresidente Marco Cormio e l’assessora Marina Melloni, hanno illustrato ai primi fruitori il funzionamento e le caratteristiche della casetta.

Libero accesso per i Giochi: acqua gratis senza tessera

E proprio per facilitare la fornitura d’acqua durante i Giochi è stato deciso di lasciare libera l’erogazione di acqua, senza l’inserimento del documento d’identità, che tornerà a essere necessario come per tutte le casette dell’acqua sparse per la città a conclusione dell’appuntamento olimpico. A conclusione delle Olimpiadi, inoltre, verrà istallata una nuova casetta nei pressi del nuovo studentato di Porta Romana.

Una rete in crescita per una Milano più “green”

“È con molta soddisfazione che avvieremo, insieme a MM, il servizio di due nuove casette dell’acqua collocate in luoghi strategici della città, il Villaggio Olimpico e futuro studentato in zona Ripamonti, e l’Arena di Santa Giulia – ha spiegato l’assessora comunale all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Le casette dell’acqua sono un servizio molto apprezzato, utilizzato e prezioso oltre che sostenibile, che garantisce acqua sicura e di qualità a cittadini e cittadine e a chiunque ogni giorno vive la nostra città. Ecco perché stiamo lavorando per raggiungere ancora più quartieri e aree della città sempre più frequentate sia dai milanesi che dai city users“.

“Con quella di oggi siamo arrivati a 53 casette dell’acqua presenti in città – hanno ricordato Franzini e Mascolo -. Queste sono sempre più gradite dai cittadini, come dimostrano i dati di consumo che oramai hanno superato i 10 milioni di litri erogati annualmente. E questa è una bella notizia per la nostra città, perché dimostra la fiducia che viene riposta nel nostro servizio. L’acqua di Milano è buona e sicura, perché controllata quotidianamente, e le casette dell’acqua sono i nostri migliori testimonial”.

Le casette dell’acqua hanno un impatto positivo sull’ambiente: ogni anno garantiscono una riduzione di oltre 370 mila kg di CO2 e un risparmio di plastica di 320 mila kg.

Un presidio di quartiere oltre l’evento olimpico

Questa casetta, in particolare, non sarà solo in funzione per il periodo olimpico ma è stata posizionata in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e sarà quindi utilissima anche per chi frequenta la vicina scuola Guerrieri Gonzaga, così come il mercato comunale, le strutture dell’oratorio della Parrocchia Beata Vergine Addolorata in Morsenchio, oltre a tutti gli abitanti del quartiere e ai futuri frequentatori degli eventi dell’Arena Santa Giulia.