Le piattaforme informatiche, presente e futuro delle banche

Nel panorama in continua evoluzione del settore bancario, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale nel garantire competitività ed efficienza operativa. Le aziende che forniscono piattaforme software alle banche rappresentano il motore dell’evoluzione del mondo del credito e della finanza e la forza propulsiva della transizione verso l’utilizzo sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale.

Integrazione con i sistemi già in uso, sicurezza, modularità e scalabilità operativa rappresentano la chiave del successo di queste piattaforme che sono ormai il cervello e il sistema nervoso di ogni banca. In questo contesto, Base Digitale è uno dei partner strategici per le istituzioni finanziarie capace di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione e che richiede soluzioni sempre più innovative. “Uno dei fiori all’occhiello della nostra offerta – afferma Sandro Quarta, Sales Director di Base Digitale – è il sistema informativo bancario H2O – Host to Open, disponibile in modalità Software as a Service (SaaS), che comprende al proprio interno le caratteristiche di innovazione oggi richieste in un sistema informativo bancario moderno pensato per il futuro”.

Cosa rende H2O una soluzione unica?

“H2O non è solo un sistema informativo, ma una piattaforma integrata pensata per semplificare e ottimizzare i processi bancari. Offriamo una soluzione modulare e flessibile, che si adatta alle esigenze specifiche di ogni banca cliente, garantendo al contempo sicurezza, scalabilità e conformità alle normative vigenti. In termini di efficienza operativa, inoltre, H2O consente alle banche di automatizzare una vasta gamma di processi, dalla gestione dei conti correnti alle operazioni di back-office, riducendo significativamente i tempi e i costi operativi. L’integrazione seamless con i sistemi esistenti permette un’implementazione rapida e senza intoppi.”

Come risponde H2O sui temi di Sicurezza e Conformità?

La sicurezza dei dati è una priorità assoluta per noi. H2O è progettato per garantire la massima protezione delle informazioni sensibili, utilizzando le più avanzate tecnologie di crittografia e monitoraggio. Inoltre, la nostra soluzione è costantemente aggiornata per soddisfare le normative più recenti e le direttive degli organismi di vigilanza quali Banca d’Italia e Banca Centrale Europea. L’altra caratteristica peculiare, caratteristica dell’approccio di Base Digitale, è quella di creare soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche per ogni istituzione finanziaria.

Ci parli della scalabilità e flessibilità della proposta.

L’architettura open, modulare ed in gran parte a microservizi, caratterizzata dalla presenza di una gran quantità di API native, offerta sulla base di un modello SaaS innovativo e tailor made, permette alle banche di scalare facilmente le risorse in base alle necessità, senza dover investire in costose infrastrutture IT tipiche dei sistemi mainframe centrici. Questa flessibilità consente di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e di lanciare nuovi servizi con tempi di commercializzazione ridotti. Inoltre, gli investimenti degli ultimi anni hanno arricchito la proposta di strumenti avanzati di Analisi dei Dati e introducendo soluzioni di Intelligenza Artificiale all’interno di diversi processi operativi aiutando così le banche a trasformare i dati in informazioni utili. Un supporto decisionale avanzato che permette di identificare nuove opportunità di business, migliorare la customer experience e ottimizzare le strategie di rischio.

Per queste piattaforme è anche necessaria la formazione degli addetti che le utilizzeranno.

La formazione continua ed il supporto tecnico sono gli elementi che riteniamo necessari per assicurare che il personale delle banche sia sempre aggiornato sulle ultime tecnologie e best practices.