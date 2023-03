Tutored diventa JOINRS, avvia internazionalizzazione e lancia inedita IA

Dopo aver consolidato in Italia il proprio ruolo di player di primo piano in termini di digitalizzazione delle attività di recruiting ed employer branding, la startup italiana Tutored si apre ai mercati internazionali, cambia il proprio nome in Joinrs e lancia Joinrs AI, l’Intelligenza Artificiale in grado di leggere, comprendere e rielaborare in maniera sintetica al posto dell’utente gli annunci di lavoro per aumentarne l’efficacia.

Tutored diventa Joinrs

Si tratta di un importante passo nel percorso di crescita della startup che, mettendo in contatto giovani studenti e neolaureati con le aziende, è rapidamente divenuta in Italia un punto di riferimento per oltre 1 studente su 4, più di 130 multinazionali e circa 2.000 recruiter che la utilizzano quotidianamente per attrarre giovani talenti, soprattutto delle discipline STEM+E. Nel 2022 su Joinrs (Tutored) sono state pubblicate oltre 1.560 offerte di lavoro per le quali sono state prodotte oltre 100.000 applications. Nel 2022 Joinrs ha registrato ricavi per 1,1 milioni di euro, con l’obiettivo di portarli a 7,3 milioni nel 2024.

Forte di questi numeri, la startup italiana ha deciso di offrire anche ad aziende, studenti e profili lavorativi junior degli altri paesi i propri servizi, ma con un nome diverso: Joinrs. In un mercato del lavoro sempre più globalizzato, la startup aiuterà a mettere in contatto aziende e giovani talenti senza più confini geografici, creando un network globale di opportunità.

L’internazionalizzazione e Joinrs

La roadmap internazionale di Joinrs prevede l’ingresso negli USA e UK e in Europa in Spagna, Germania, Francia e Svizzera. Complessivamente, il bacino di utenti in target con i servizi offerti da Joinrs è, solo in Europa, di oltre 10 milioni di studenti e neolaureati e di 40 milioni di aziende considerando anche USA e UK. In proiezione, Joinrs punta a passare nel 2023 dall’attuale 20% di utenti internazionali al 60%.

Nel nuovo logo, completamente ridisegnato attorno al nome Joinrs, rimane peculiare della brand identity dell’azienda il colore arancione, racchiuso adesso nei due puntini sulla lettera j e sulla i. I new joiners nel gergo americano sono coloro che accedono per la prima volta in un gruppo o entrano a far parte di un determinato ambiente aziendale. Da queste figure, Joinrs ha tratto ispirazione per il nuovo nome e proprio i giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro rappresentano il target principale di riferimento della piattaforma insieme, da oggi, anche ai profili lavorativi junior.

Joinrs AI, l’Intelligenza Artificiale proprietaria

Il desiderio di digitalizzare il settore del recruiting e dell’employer branding compie, con Joinrs, un’ulteriore evoluzione grazie alle Nuove Tecnologie. La startup italiana ha infatti sviluppato un’inedita IA che, basata sulle più aggiornate tecniche di Deep Learning applicate al Natural Language Processing, è in grado di leggere gli annunci di lavoro al posto degli utenti, comprenderli ed ordinarli in base alla compatibilità con i requisiti indicati da colui che cerca lavoro.

Gli utenti Joinrs hanno infatti la possibilità di indicare i requisiti che deve avere l’azienda nella quale ambiscono lavorare. Si tratta di indicazioni base, come ad esempio il ruolo professionale o l’ambito lavorativo; ma anche di plus, come l’attenzione alla sostenibilità o al work life balance.

Joinrs AI è una soluzione innovativa ad un problema pratico: la complessità e la lunghezza dei classici annunci di lavoro fa perdere in media 11 ore a settimana a coloro che cercano un impiego . Si tratta del tempo utilizzato per leggere decine di righe di annunci al fine di individuare le caratteristiche richieste e capire se il posto di lavoro è effettivamente in linea con le proprie competenze ed aspirazioni professionali.

Una nuova intelligenza artificiale per il lavoro

Joinrs AI è in grado di leggere al posto dell’utente annunci in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco; comprendere ed interpretare il testo; sintetizzarlo e spiegare velocemente a colui che cerca lavoro perché quella posizione è in linea con quanto cerca. Sottolineando anche in una veste grafica semplice e intuitiva (una check list) quali sono i principali matching tra domanda e offerta. L’utente può anche sfruttare Joinrs AI autonomamente, copiando e incollando il link con l’annuncio di lavoro trovato al di fuori della piattaforma per farlo analizzare dall’IA.

Contestualmente, le aziende hanno il vantaggio di presentarsi e raccontarsi – in maniera automatica – ai giovani. Secondo i linguaggi e gli standard più attrattivi per la next-gen di lavoratori; e, al contempo, ottenere candidature di alta qualità e perfettamente in linea con quanto stanno cercando.

Il commento di Gabriele Giugliano

“Siamo davvero entusiasti di presentare Joinrs; e aprire i nostri servizi a decine di migliaia di studenti, giovani professionisti e aziende in Europa e nel mondo. Con l’ambizione di divenire la piattaforma di recruiting di riferimento per la Generazione Z” – commenta Gabriele Giugliano, CEO e co-founder di Joinrs. “Abbiamo scelto un nuovo nome per indicare, simbolicamente, un anno zero nel nostro percorso imprenditoriale; e più in generale nel settore del recruiting che vogliamo rivoluzionare con la nostra IA”.

“Innovazione e digitalizzazione – prosegue Giugliano – sono da sempre i perni attorno ai quali basiamo il nostro operare nel settore. Proprio su una tecnologia dall’enorme potenziale come l’IA abbiamo costruito la soluzione al problema degli annunci di lavoro. Il mercato del lavoro e la recruitment experience si sono evoluti alla velocità della luce, ma gli annunci da 10 anni sono sempre gli stessi. Statici, poco intuitivi, complessi e non attrattivi per la Gen Z. Con Joinrs AI giovani e aziende avranno la possibilità di parlare il medesimo linguaggio“.