Il problema di Bob

Oh ma vogliamo parlare della pista del bob? Fino a quando non abbiamo iniziato a ragionare di olimpiadi, del bob non gliene fregava niente a nessuno. Bob, al massimo, era un diminutivo di Robert, pronunciato bello pieno e tronfio nei film americani. Poi invece no, dall’istante uno dopo la vittoria della candidatura di Milano Cortina, ci hanno iniziato a dire che il problema delle Olimpiadi era la pista di bob. Sto maledetto Bob. Ci hanno detto che non sarebbe venuta pronta. Poi, che sarebbe venuta pronta ma che faceva schifo. Poi, che comunque noi italiani non ci saremmo riusciti. Poi, semplicemente, Bob è sparito da ogni giornale. Lui, e la pista. Anzi, di Bob si è letto solo che gli atleti hanno fatto dei gran temponi. Record del mondo. La pista, invece, è caduta nell’oblio. Forse perché è stata fatta nei tempi corretti ed è pure venuta bene.

Proprio vero: noi italiani siamo dei fenomeni. Sia a fare polemiche su cose ancora non fatte, sia a realizzare cose che sembrano impossibili, sia a scordarci un secondo dopo che quelle cose le abbiamo realizzate.

