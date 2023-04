Gruppo Tea porta a un livello superiore il processo di approvvigionamento con JAGGAER

Gruppo Tea eroga servizi pubblici locali nella provincia di Mantova, come il ciclo idrico; l’igiene urbana, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; il verde pubblico e l’energia (luce, gas, teleriscaldamento); l’illuminazione pubblica e artistica, le infrastrutture per la distribuzione di gas e calore; la mobilità elettrica, i servizi cimiteriali e di onoranze funebri. Nel 2022 Tea è diventata Società Benefit, consolidando il proprio impegno verso un modello di crescita sostenibile.

L’alleanza Gruppo Tea e Jaggaer

Da sempre attenta all’innovazione, alla trasparenza e alla sostenibilità, Tea ha scelto di adottare la tecnologia JAGGAER ONE per gestire il proprio Albo Fornitori e i processi di gara on line.

“Il percorso di Tea nella gestione consapevole del proprio parco Fornitori nasce da lontano. E fonda le proprie radici nella ricerca di equilibrio tra territorialità ed apertura al mercato globale” commenta Andrea Orlando CPO del Gruppo. “Nonostante la continua evoluzione degli strumenti a nostra disposizione garantissero ai nostri clienti interni un livello di servizio sufficiente, le repentine evoluzioni a cui sono state sottoposte le aziende e l’ambiente negli ultimi anni hanno reso necessario un cambio di passo nella capacità di valutazione delle società fornitrici che concorrono alla crescita del Gruppo Tea. La partnership con JAGGAER renderà ancora più efficiente e trasparente il processo di procurement grazie anche alla possibilità della piattaforma di integrarsi con servizi di rating esterni per il monitoraggio di parametri di sostenibilità che a breve diventeranno imprescindibili per aziende che, come Tea, fondano la propria attività sul rispetto dei lavoratori, dei clienti e dell’ambiente”.

Il progetto Tea

“La riuscita del progetto è naturalmente frutto del lavoro e dell’impegno dell’Ufficio Acquisti e dell’Ufficio Appalti e Gare. Che – continua Andrea Orlando – “in sinergia con le funzioni ITS, Privacy e Sostenibilità hanno reso possibile in pochi mesi una transizione tra vecchi e nuovi applicativi ordinata ed efficace.”

“Tea è l’acronimo di Territorio Energia Ambiente, un nome che ne dichiara con forza mission, valori e attività, oltre che il radicamento preciso nell’area mantovana. Ma l’impressione, fin dai primi istanti, è stata quella di confrontarci con una realtà sorretta da un pensiero strategico importante”. Aggiunge Carlo Moroni, Account Executive di JAGGAER che ha seguito il progetto. “Gruppo Tea ha dimostrato, nello scegliere questa soluzione, una visione di ampio respiro, guidata da valori concreti e determinanti nell’orientare e sviluppare la crescita aziendale in termini di servizi, di innovazione e di soddisfazione dei fornitori e clienti”.

JAGGAER: Autonomous Commerce

