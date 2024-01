Fs, Ferraris lancia la campagna per la riconferma. Ma la strada è in salita…

Luigi Ferraris lancia la campagna per la riconferma a Fs. Ma il manager vede diversi problemi per la riconferma. Gli scenari

Perché leggere questo articolo? Luigi Ferraris lancia la campagna per la riconferma a Fs. Ma il manager vede diversi problemi per la riconferma. A partire dalle sfide operative.

Luigi Ferraris lancia la “campagna elettorale” per la riconferma in Ferrovie dello Stato? Il sospetto viene guardando all’escalation comunicativa dell’ex manager di Terna in sella a Fs dal 2021, anno in cui fu nominato da Mario Draghi. Tempo di nomine uguale tempo di giudizi. E Ferraris non vuole essere tagliato fuori.

Ferraris presenta i numeri di Fs per preparare il secondo mandato

Ferraris, da alcuni giorni, è in prima linea nel ribadire il ruolo strategico delle Ferrovie e, soprattutto, i risultati raggiunti dal gruppo. E, en passant, da lui stesso. “Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro”, ha detto di recente a Sky Tg24. “Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18”. Investimenti, spese, operazioni: Ferraris dà numeri a volontà. 50 miliardi di euro, questo il valore degli investimenti programmati ricordato da Ferraris in un recente comunicato stampa di Fs in linea con la sua partecipazione al Meeting di Rimini a agosto.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il manager che sogna di essere il cavallo vincente anche nelle nomine di Giorgia Meloni. Lui ritiene di avere delle chance di riconferma, al contrario della presidente Nicoletta Giadrossi ritenuta distante dall’establishment di centrodestra e destinata a essere sostituita. Si parla per la poltrona di futuro presidente di Piazza della Croce Rossa nientemeno che di Elisabetta Belloni, “zarina” del Dis e dell’intelligence, già sogno del “romanzo Quirinale” del duplex Conte-Salvini nel caldissimo autunno 2022. E se Matteo Salvini allora brigava per scegliere l’uomo del Colle, oggi è la figura più strategica per dialogare con Giorgia Meloni sul futuro di Fs. Non fosse altro che per il pesante portafoglio di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ricopre.

I problemi della gestione di Fs

Ferraris sa di non essere amato da Salvini, e rivendica i risultati ottenuti anche grazie all’operato delle partecipate del gruppo omettendo, spesso, le problematiche. Fs dovrebbe coordinare le attività delle ferrovie su merci, trasporto passeggeri, sviluppo infrastrutturale e coordinamento con la vigilanza autostradale (Anas). Ricordare i risultati positivi è una parte del tutto. Il resto, comunque, non va omesso.

“Il rinnovo del parco ferroviario regionale sconta forti ritardi nell’aggiudicazione degli appalti, per l’insorgere di maggiori costi e caro prezzi di energia e materiali, ritardi nella consegna, oltre a possibili ritardi legati alle procedure”, scriveva a novembre LaVoce.info. C’è poi il nodo di altre opere tagliate dal Pnrr nella riforma chiesta dal governo Meloni per i ritardi nei bandi e nei lavori che avrebbero potuto costare al Paese il “buco” nei progetti al 31 dicembre 2026. “Il taglio più consistente riguarda l’Abruzzo ed è iniziato a giugno con 568 milioni sottratti alla tratta Interporto d’Abruzzo-Chieti-Pescara e altri 277 milioni alle tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo-Avezzano”, ricorda Trasporto-Europa. “Il 27 luglio sono spariti i 620 destinati al raddoppio delle tratte Tagliacozzo-Avezzano, Sulmona-Pratola Peligna, Scafa-Manoppello e Manoppello-Interporto d’Abruzzo”.

La necessità di coordinamento

In totale, quindi, “è stato tagliato un miliardo e 465 milioni, su un investimento complessivo per queste opere di 6,3 miliardi” In Toscana, invece, “non ci saranno più nella Legge di Bilancio 299 i 299 milioni di euro previsti per il collegamento ferroviario tra il l’interporto livornese di Guasticce alla linea ferroviaria Pisa-Vada via Collesalvetti e per cosiddetto bypass di Pisa, ossia la bretella per il collegamento diretto tra queste due linee ferroviarie”.

Fs e Ferraris hanno necessità di coordinare al meglio i progetti Pnrr residui per evitare ulteriori ritardi e ulteriori spinte a tagli di spesa. E a Fs è anche in capo la necessità di coordinare i vari mondi del settore dei trasporti su cui, trasversalmente, il gruppo opera. La corsa in avanti di un manager abilissimo nella governance finanziaria e gestionale delle partecipate è legata anche al fatto che, complice la pressione che sulle infrastrutture emerge dalla presenza di Salvini al ministero, possa negli anni a venire emergere un profilo maggiormente operativo come futuro ad.

Tanti papabili per il dopo-Ferraris

Come possibile prossimo ad di Fs sono emersi nelle scorse settimane i nomi dell’ex ad di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani, dell’attuale guida di Trenitalia, l’ad Luigi Corradi, e del più operativo dei manager del gruppo, Fabrizio Favara. Favara, già capo delle strategie di Fs, da luglio guida Netinera, l’impresa di trasporto pubblico locale tedesca controllata dal Gruppo Fs. Per tutti e tre la carica ricoperta oggi o in passato, fortemente legata al problem-solving delle strategie concreta del gruppo, è ritenuta essere un ruolo ottimale come “palestra” per il salto a Piazza della Croce Rossa. Ferraris gioca le sue carte, legittimamente, sui risultati puntando a essere l’uomo giusto per gestire il processo di privatizzazione. Ma nel toto-nomine la sua riconferma è in bilico. E Fs, assieme a Cdp, sarà il piatto forte del secondo round dell’era Meloni. In cui anche i partiti, e la Lega di Salvini in testa, vorranno avere voce in capitolo.