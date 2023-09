Freeda vola tra diritti, lettori e tantissimi utili. Il bilancio

Il successo di Freeda, media online e social dedicato all’empowerment delle donne, con un’impronta progressista e attenta ai diritti civili, si misura non solo con i numeri visibili sui social. Ma anche sul versante economico.

Freeda, il conto economico: utili pari a oltre 4 mln

Dal bilancio chiuso il 31/12/2022 di Ag Digital Media Spa, società che edita Freeda, che True-News.it ha potuto visionare, salta all’occhio un utile di 4.692.236 euro, un balzo impressionante rispetto ai 328mila dell’anno precedente. In crescita anche il fatturato che passa da 11 a 18 milioni. Parallelamente aumentano i costi di produzione: Freeda spende oltre 8 milioni per il personale (circa 6 milioni per salari e stipendi) e altrettanti per i servizi. A Freeda lavorano 158 dipendenti di cui 6 dirigenti e 142 impiegati.

Freeda, il modello di informazione, intrattenimento, marketing

Le entrate della media company, con sede a Milano, derivano da attività di branded-content per diverse tipologie di aziende che vanno dal beauty alla finanza passando per la farmaceutica e il largo consumo. I suoi canali di comunicazione sono principalmente Instagram (1,7 milioni di follower), dove è presente con caroselli di informazione – come avviene con Will, Torcha e Factanza – stories divulgative, e su TikTok. Sul social cinese conta 290mila follower e oltre 8 milioni di mi piace. Numeri non di poco conto per un brand il cui successo testimonia l’accoppiata vincente di storytelling giornalistico, intrattenimento e promozione pubblicitaria. Una formula che sempre più media giovanili stanno abbracciando con risultati soddisfacenti.Secondo i ranking 2020 di Sensemakers, l’attività di content branded del marchio femminile ha dimostrato di avere un impatto significativo sull’intention to buy con un uplift fino a 20 punti percentuali.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

E così le aziende continuano a scegliere la media company fondata dal 29enne Andrea Scotti Calderini, che ha lasciato Publitalia dove era direttore della divisione crossmedia e branded entertainment, e dal socio Gianluigi Casole (che arriva da Holding Italiana Quattordicesima).

Freeda, lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è un’altra testimonianza del boom di Freeda. Che, però, fa qualche passo indietro rispetto all’esercizio precedente. Oltre un milione alla voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili (cifra in leggere decremento rispetto al 2021), immobilizzazioni per oltre 21 milioni di euro e un attivo circolante di 10 milioni ma nel 2021 il valore toccava quota 13. L’AG Digital Media presenta zero fondi di riserva legale ma 17 milioni di riserve da sovrapprezzo delle azioni.

Le ramificazioni di Freeda in Spagna e Gran Bretagna

La società che edita Freeda presenta 18 milioni di immobilizzazioni finanziarie derivanti da partecipazioni in imprese controllate. Anche fuori dall’Italia. Il valore si riferisce al costo delle partecipazioni Freeda Media SL con sede in Spagna costituita in data 4 aprile 2018 per Euro 4.784.372, Freeda UK con sede in Gran Bretagna costituita in data 16 maggio 2019 per Euro 10.011.805 e Superfluid S.r.l. con sede in Italia per Euro 4.263.950 costituita in data 26 giugno 2019. E’ stato anche costituito un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 4.233.000 il cui utilizzo avverrà nell’ esercizio 2023.

L’incremento delle partecipazioni in Freeda media SL e in Freeda Media UK, rispettivamente di euro 902.682 ed Euro 2.974.001, è dovuto alla rinuncia di crediti finanziari che la capogruppo vantava nei confronti delle controllate.

La fusione con Superfluid Srl

Come si legge nella nota integrativa – “è stato approvato il Progetto di Fusione per incorporazione della controllata Superfluid Srl (azienda di marketing) nella capogruppo AG Digital Media SpA. Tale operazione di Fusione rientra in un programma volto alla razionalizzazione e alla semplificazione della struttura societaria del gruppo in quanto mediante l’accorpamento del patrimonio della Società Incorporanda in AG Digital si realizzerà un’unica, più razionale ed economica struttura societaria che permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società partecipanti”. Intanto Freeda si gode utili di grande prestigio.