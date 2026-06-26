Fondazione Fiera Milano approva il bilancio annuale 2025: incremento di oltre 100 milioni di ricavi di gruppo in 12 mesi

Il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 che segna un’ulteriore crescita del patrimonio netto pari a 777,9 milioni di euro (+1,7% rispetto al 2024). I ricavi delle vendite si sono attestati a 56,1 milioni di euro, mentre l’utile è stato pari a 13,1 milioni di euro.

In aggiunta, rispetto al budget, si è registrato un miglioramento dei costi operativi di 2,1 milioni di euro per effetto dell’attività di revisione, ottimizzazione e efficientamento delle spese generali di funzionamento e di gestione della struttura.

Risultati importanti sono stati conseguiti anche a livello di consolidato di Gruppo: al 31 dicembre il patrimonio netto risulta in crescita a 786 milioni di euro (+6,6% rispetto al 2024), mentre il margine operativo lordo è stato di 122 milioni (+65,4% rispetto al 2024) e il risultato netto di 60,2 milioni. Infine, i ricavi delle vendite si sono attestati a 390,1 milioni (+37,3% rispetto al 2024).

Bozzetti: “I risultati confermano la solidità economica e patrimoniale di Fondazione Fiera Milano”

«I risultati del 2025 confermano la solidità economica e patrimoniale di Fondazione Fiera Milano e la nostra capacità di coniugare una gestione efficiente con una visione di lungo periodo. È un bilancio che ci consente di guardare al futuro con fiducia, rafforzando il nostro impegno a favore dello sviluppo di un sistema fieristico che oggi rappresenta un’infrastruttura strategica per la competitività del Paese, capace di attrarre investimenti, favorire l’innovazione e creare nuove opportunità di sviluppo. Con 214 milioni di euro di investimenti pianificati nel triennio 2025 – 2027 e 50 milioni realizzati nel 2025, Fondazione Fiera Milano prosegue nella sua mission con interventi nei quartieri fieristici milanese e di Rho. Al contempo, nel corso dell’anno abbiamo lavorato per costruire nuove connessioni tra il sistema fieristico, le istituzioni e le imprese del territorio, nella profonda convinzione che crescita, innovazione, cultura e accessibilità siano oggi elementi inseparabili“, dichiara Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

“Da questa visione nascono i Tavoli dedicati alla Cultura e alla Logistica, così come i grandi progetti all’interno del Piano Triennale 2026-2028: dal Live DOME, che diventerà una delle principali location europee per eventi e competizioni, al nuovo Fiera Milano Lab, pensato per i format fieristici e congressuali del futuro. Fondazione Fiera Milano continuerà a essere un propulsore di crescita per Milano, per la Lombardia e per il Paese, contribuendo a rendere il sistema fieristico italiano sempre più attrattivo e competitivo a livello internazionale. Inoltre, continueremo a promuovere un ambiente di lavoro sempre più equo, trasparente e meritocratico che, anche grazie all’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere e all’avvio del processo per il conseguimento della Certificazione del Sistema di Gestione Anti-Corruzione, valorizzi il lavoro e l’impegno delle nostre persone”, conclude Bozzetti.

La legacy olimpica e i nuovi progetti

Nel 2025, anno segnato da forti incertezze geopolitiche, crescenti tensioni commerciali internazionali e dal rallentamento economico di alcuni Paesi chiave, Fondazione Fiera Milano ha ottenuto risultati positivi, consolidando importanti risultati patrimoniali-finanziari e di governance, confermando la solidità e la coerenza della visione strategica di lungo periodo. Grazie a una gestione attenta e responsabile, la Fondazione ha confermato il suo impegno nella valorizzazione degli asset e del proprio patrimonio e il suo ruolo di attore capace di favorire la competitività di Fiera Milano, di investire sul territorio, con importanti progetti di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana, e di supportare tavoli di confronto e iniziative sociali, culturali e formative.

In questo contesto si inseriscono i principali progetti, tuttora in corso, che riguardano gli interventi di rifunzionalizzazione e rigenerazione dell’area urbana, per complessivi 153 milioni di euro. Tra questi, spiccano il nuovo edificio dove la RAI realizzerà, mediante lavori di allestimento di propria competenza, il nuovo centro di produzione e gli uffici, nonché la realizzazione dell’Albergo Scarampo.

A ciò si aggiunge l’impegno, in ottica strategica di azionista propositivo di Fiera Milano, nella valorizzazione della legacy olimpica in seguito al successo mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ciò si tradurrà concretamente nella futura costruzione del Live DOME, che diventerà una delle principali location europee per eventi, concerti e competizioni sportive indoor, e nella realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, struttura temporanea da circa 4.000 posti che ospiterà, a partire da ottobre 2026, gli sport su ghiaccio a Milano e a cui seguirà la costruzione di un vero e nuovo impianto.

Il Bilancio annuale di Fondazione Fiera Milano, ispirandosi ai modelli di rendicontazione e trasparenza adottati dalle società quotate, integra in un unico documento l’Informativa finanziaria e non finanziaria, offrendo una visione complessiva dei risultati ottenuti, delle iniziative realizzate e degli impegni presi. Sempre nell’ottica di promuovere una cultura di integrità e legalità in tutte le attività, favorendo comportamenti etici e procedure trasparenti, la Fondazione ha intrapreso anche il processo per l’ottenimento della Certificazione del Sistema di Gestione Anti-Corruzione (in conformità alla norma UNI ISO 37001/2025). La Fondazione ha realizzato poi la seconda edizione della Dichiarazione di Sostenibilità (FY25) in accordo al nuovo standard unico europeo ESRS, introdotto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Inoltre, Fondazione Fiera ha ufficialmente ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, un importante riconoscimento al costante impegno nel creare un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso, dove ogni persona ha le stesse opportunità di esprimere il proprio talento e di crescere professionalmente, indipendentemente dal genere.