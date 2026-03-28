Fiera Milano spa, Fondazione deposita la lista di nomi per il nuovo consiglio di amministrazione

Il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano si è riunito per definire le proposte di corporate governance di Fiera Milano Spa che verranno portate in approvazione all’Assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 22 aprile. Il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, che è azionista di maggioranza con il 63,82% del capitale ordinario di Fiera Milano Spa, ha ringraziato il presidente, l’attuale amministratore delegato e i consiglieri per il lavoro svolto durante il loro mandato e ha deliberato all’unanimità la presentazione della nuova lista di amministratori.

La proposta per il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa per gli esercizi 2026/2027/2028 sarà così composta:

Carlo Bonomi

Francesco Conci

Maurizio Dallocchio

Michaela Castelli

Veronica Squinzi

Matteo Bruno Lunelli

Ferruccio Resta

Costanza Esclapon De Villeneuve

Maria Luisa Mosconi

Per il ruolo di Presidente sarà indicato Carlo Bonomi, mentre verrà proposto al nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa di conferire, in sede di Assemblea, la carica di Amministratore Delegato al consigliere Francesco Conci.

Bozzetti: “Figure di altissimo profilo professionale”

«Con il deposito della lista, costituita da figure di altissimo profilo professionale, rinnoviamo l’impegno di Fondazione Fiera Milano a garantire una governance solida e in continuità con il percorso avviato. Desidero ringraziare i componenti del Consiglio uscente e augurare buon lavoro ai nuovi. La conferma di Carlo Bonomi e Francesco Conci dà continuità a un percorso che ha rafforzato il posizionamento di Fiera Milano spa. Il sistema fieristico è una leva strategica per il Paese: dobbiamo continuare a fare sistema per sostenere le imprese, valorizzare il Made in Italy e competere sui mercati globali» ha dichiarato il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.