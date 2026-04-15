CES Unveiled Milan all’Allianz MiCo: la scelta di Milano per il principale evento fieristico mondiale sull’innovazione tecnologica

Milano ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea della Road to CES, l’evento di promozione di CES (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico mondiale per l’innovazione tecnologica che si svolge a Las Vegas. La tappa italiana, fortemente voluta dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti sarà in programma il 21 ottobre 2026 presso Allianz MiCo – Milano Convention Centre, uno dei principali centri congressi d’Europa per capacità, flessibilità e dotazioni infrastrutturali, come evidenziato anche da un recente rapporto di Travel And Tour World (TTW) che ha posizionato Allianz MiCo tra le prime tre venue congressuali mondiali di riferimento per eventi internazionali di grande scala. La scelta di Milano e dei suoi spazi congressuali, si inserisce inoltre nel percorso definito dalla forte visibilità internazionale e percezione positiva che la città ha consolidato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA), CES Unveiled Milan riunisce innovatori, startup, grandi aziende, investitori, media e decisori pubblici, offrendo una piattaforma di alto profilo per presentare tecnologie all’avanguardia e favorire connessioni internazionali in vista di CES 2027 a Las Vegas. Tra i principali appuntamenti globali dedicati all’innovazione tecnologica, CES continua ad ampliare la propria presenza internazionale, con l’Europa sempre più centrale nello sviluppo del settore. La scelta di Milano riflette il posizionamento unico della città, al crocevia tra design, creatività e industria, nonché la sua capacità di attrarre eventi di rilievo internazionale.

Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Un riconoscimento concreto della qualità del nostro ecosistema economico e scientifico”

“L’approdo di CES Unveiled a Milano è molto più di un grande evento internazionale: è la conferma della forza attrattiva di Milano, della Lombardia e dell’intero Paese nel posizionarsi al centro delle grandi traiettorie globali dell’innovazione e della tecnologia.” afferma Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano. “Il fatto che una manifestazione iconica come il CES, dopo la precedente esperienza europea ad Amsterdam, scelga oggi Milano rappresenta un riconoscimento concreto alla qualità del nostro ecosistema economico, scientifico e imprenditoriale. Un ringraziamento particolare va al Presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas per avere collaborato in stretta sinergia con Fondazione Fiera Milano per portare il CES a Milano e raggiungere insieme questo grande risultato. Il sistema fieristico milanese, con le sue infrastrutture d’eccellenza, la capacità organizzativa e una visione sempre più internazionale, si dimostra ancora una volta in grado di attrarre e valorizzare eventi di assoluto prestigio, capaci di generare impatto reale sui territori e sulle filiere produttive. Come Fondazione Fiera Milano, siamo orgogliosi di contribuire a questo percorso, sostenendo un modello che mette in connessione innovazione, impresa e istituzioni, rafforzando il ruolo di Milano e dell’Italia come piattaforma europea di riferimento per i grandi eventi globali. L’arrivo del CES è un segnale chiaro: qui esistono le condizioni per costruire futuro, creare valore e competere ai massimi livelli internazionali”.

Conci (Fiera Milano): “Riconoscimento del posizionamento internazionale della nostra città”

“L’arrivo di CES Unveiled a Milano rappresenta un riconoscimento straordinario del posizionamento internazionale della nostra città, grazie anche alla legacy olimpica, e del suo ecosistema dell’innovazione” dichiara Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Ospitare una tappa della Road to CES significa entrare a pieno titolo nella geografia globale dei grandi hub tecnologici, offrendo a imprese, startup e stakeholder europei una piattaforma privilegiata di visibilità e connessione. In questo contesto, il ruolo di Fiera Milano e di Allianz MiCo è centrale: infrastrutture all’avanguardia e competenze organizzative che rendono possibile accogliere eventi di questa rilevanza globale. Fiera Milano, anche grazie ad appuntamenti di questa portata, conferma la propria capacità di attrarre eventi strategici e di consolidarsi come punto di riferimento nei processi di trasformazione economica, industriale e tecnologica a livello internazionale”.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Agenzia ICE, valorizzerà la forza dell’ecosistema europeo dell’innovazione, supportando startup e scale-up attraverso programmi dedicati, tra cui iniziative di mentoring e una pitch competition che offrirà al vincitore l’accesso a Eureka Park in occasione di CES 2027. CES Unveiled Milan rappresenta una tappa chiave della Road to CES, che toccherà anche altre città europee, confermando il ruolo sempre più centrale dell’Europa nel panorama globale dell’innovazione e della tecnologia.

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